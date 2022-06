El mes de agosto del 2021 regresa a la mente cual pesadilla de terror con dolorosos recuerdos de la ola más fuerte de coronavirus Sars-CoV-2 que tuvimos en Yucatán debido a la variante Delta y cuya similitud, pero con mucha menor letalidad, regresó en el mes de enero de 2022, pero ya como Ómicron que con fuerza dejó a jóvenes en la cama por unos días. Desde ese entonces, tras casi haberse contagiado la mayoría de los habitantes de nuestro país y pese al mal manejo que hemos tenido de la pandemia, por fin los casos casi cesaron. Tuvimos un poco más de tres meses de reparador descanso, pudimos retirarnos el cubrebocas, relajarnos un poco, volver a abrazar y besar a nuestras familias, regresamos a la normalidad; siempre sabiendo que una nueva ola va llegar y la cual está pronosticada para julio y/o agosto de este año. Pero hay una manera de evitarla y es haciendo caso de los discretos aumentos de casos que se vayan dando, los cuales nos alertan a volver a tomar precauciones para evitar que haya una ola y tengamos que pasar el proceso de siempre. Prevenir antes de la llegada de la ola nos llevaría a saltarla y a poder continuar con la “normalidad” una vez disminuidos de nuevo los casos.

Por otro lado, recordemos que hay cierta inmunidad tras haber adquirido Covid-19, la cual dura entre 3 a 4 meses, por tanto, quienes se contagiaron en enero pueden volver a estarlo ya. Podría decir que el mayor problema del Covid en estos momentos es el factor económico, enfermarse conlleva la compra de medicamentos buenos, a menos que quieras ser tratado con paracetamol y clorfenamina del Seguro Social. Eso además de que perderás al menos siete días de trabajo, si tienes IMSS te tocará una proporción de tu salario, pero si no será un golpe muy duro dentro de la difícil economía actual.

Como niños y jóvenes tampoco está fácil, jamás resulta sencilla la reposición de clases, tareas o exámenes, además de que el contagio de los infantes lleva a los papás a vivir los siguientes meses con miedo de la aparición del síndrome inflamatorio multisistémico, que ya ha llevado a tantos al hospital.

Los casos de Covid-19 están aumentando en todo México y Yucatán, Campeche y Quintana Roo no están para nada exentos. La cantidad de positivos que tenemos son mucho menores que en otras partes de la República y por tanto tenemos ventaja para evitar la creciente ola. Recordemos llevar con nosotros gel antibacterial y cubrebocas, pero en especial, recordemos que los catarros no vienen por cambios de clima, vienen a consecuencia de un virus o una bacteria, así que si piensas que tienes gripe ponte doble cubrebocas, cuídate más que nunca y cuida a quienes están a tu alrededor. Si tu hijo o hija tiene fiebre o está moqueando llévalo a un médico, no a la escuela. Toda enfermedad respiratoria es Covid hasta no demostrar lo contrario, aunque en la farmacia el doctor te diga que es catarro, aunque creas que es alergia, aunque pienses que te enfriaste en la noche.

Venzamos la falta de empatía en quienes no les importa contagiarse ni contagiar; rompamos la creencia de que la enfermedad sólo dura cinco días; entendamos que la prueba de antígeno no sirve para realizar el diagnóstico y comprendamos que la pandemia no se acabó.