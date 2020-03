Hace dos semanas toqué el tema del feminismo, lo cual derivó en comentarios de quienes estuvieron de acuerdo o en contra de lo escrito. Todos fueron leídos por su servidor con el interés de abrir la mente y formular nuevas posiciones. Por ello, planteo las siguientes opiniones: primero que nada diferenciando el divorcio que existe entre feminismo y “feminazismo”, el primero luchando por alcanzar los mismos derechos que los hombres y la protección de la mujer y el segundo intentando convertirse en un ser superior que promulga el odio al hombre.

También aproveché pedir comentarios sobre el día de mañana, evento que se desfiguró al grado de volverlo un día feriado. Uno de los principales objetivos, el cual desde ese punto apoyo, era demostrar la necesidad de las mujeres en el país. ¿Qué pasaría si a todas las mataran? ¿Son necesarias? Estoy seguro que todos los seres humanos son indispensables empezando desde la visión fisiológica, la cual trae consigo la trascendencia humana. El día de mañana se suponía que debería ser una protesta, no vacaciones, no un día donde te paguen por faltar al trabajo, den promociones y descuentos en comercios y mucho menos de asueto para los niños.

El gobierno y varios comerciantes, en su supuesto intento de apoyar la causa, la echaron a perder. Mañana sí debería haber clase, que los niños vieran que sus compañeras falten, que algunas maestras no estén presentes, tienen que aprender desde pequeños la importancia de la mujer y hacer eco de ello; al ser un puente, los niños faltarán a clase y las mamás que no vayan al trabajo tendrán que cuidarlos, pues los papás sí tendrán que acudir a la chamba y ojo, no a todas las mujeres se les hará posible faltar ¿Quién cuidará de esos niños? Desde otro aspecto, el gobierno también dijo que el asueto se debe a que el 70% de los planteles escolares están a cargo de maestras, por lo tanto, si faltaran, no podría haber clases… vaya. Y olvidamos que no todas las mujeres podrán ausentarse de su trabajo, pues por delante está la ética, situación que atrapó a enfermeras y doctoras y que por supuesto podría también incluir a las policías, maestras y profesiones requeridas para el bien de la sociedad.

Otra manera, quizá inconsciente, de romper la causa fue el decir que igual los hombres podemos participar faltando a nuestras labores ¡Nada que ver! Desde el inicio se promovió que nuestra manera de apoyar sería dentro del trabajo cubriendo su falta ¿Y qué me dicen de los grupos que mezclaron el movimiento con la lucha proabortista? Ésos rompieron con el apoyo de muchos hombres pero no tanto como las personas que no ven diferencia entre un asesinato y un feminicidio, éste último es matar a una mujer por razones de género, por sentirla débil, no cualquier asesinato de una mujer es feminicidio.

Aún podemos recobrar la magia de este evento, señalemos lo que está mal, comentemos lo que necesitamos que se cambie, expliquemos a los niños la causa de faltar a clase, apoyemos a la mujer, ¡basta ya de la doble moral!