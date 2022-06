Existen alrededor de 60 predios en riesgo de derrumbe en el Centro Histórico de Mérida, se notificará a los propietarios y en caso de no hacer algo al respecto podrán ser acreedores de una multa que va de los 900 hasta más de los 50 mil pesos, informó el director de Gobernación, Ignacio Gutiérrez Solís.

“Realizamos una inspección el mes pasado y ubicamos cerca de 60 inmuebles con problemas, se están iniciando los procedimientos para notificar a los dueños de los riesgos de los mismos y queda de ellos que determinación y acciones realizar al respecto”, indicó.

Multas por predios en riesgo de derrumbe en Mérida

El funcionario dijo que en caso de no hacerlo se podrán hacer acreedores de alguna sanción de las que establece el reglamento de Conservación de Bienes Inmuebles del municipio de Mérida donde ahí se detalla claramente cuáles son las obligaciones de los propietarios en ese sentido.

“Hace dos años las multas al respecto incrementaron, estas puede ir desde los 900 o mil 200 pesos y hasta arriba de los 50 mil pesos, depende de las circunstancias y de la reiteración que pueda tener, si es llevado un procedimiento que derivo en una sanción o amonestación pecuniaria, si reincide o no lleva a cabo las reparaciones, la sanción se califica y se sanciona con mayor gravedad, esa reiteración puede llevar a sanciones más fuertes económicamente hablando”, expuso.

¿Por qué no interviene la autoridad?

Precisó que el Rescate de Fachadas es un programa de la dirección de Desarrollo Urbano, pero lo que le corresponde a Gobernación, a través de la Unidad de Protección Civil Municipal, llevaban a cabo la verificación de los predios que reportan como ruinosos o que está comprometida su infraestructura, acuden, hacen una revisión de esos edificios y si presentan un riesgo para la ciudadanía se procede a encintarlos.

“No podemos intervenir porque son predios de propiedad privada, lo que hacemos es garantizar la seguridad de los que ahí transitan y si es necesario clausurar el área de la escarpa, porque este comprometida la seguridad de las personas encinta, se hace un procedimiento y se le notifica a la persona propietaria para que realice las acciones pertinentes”, señaló.

Ayuntamiento no puede intervenir

Enfatizó en que el ayuntamiento no puede entrar, intervenir, ni hacer alguna reparación en estos predios que están en peligro, la comuna no tiene las facultades para ellos porque son propiedades privadas y no de dominio público.

“Hace unos días, con la lluvias anteriores, que no se trata de un predio como tal, como los que estamos mencionando, que fue el Pasaje Revolución, ubicado a un costado de la Catedral de Mérida y que conecta la calles 58 con la 60 se volaron algunos policarbonatos e inmediatamente se llevó a cabo la revisión de la infraestructura metálica de cómo se encuentran y se cerró el acceso, la Dirección de Obras Públicas determinó que no hay ningún riesgo para la población, se reparará y se procederá a abrir de nuevo”, expresó.

Cabe destacar que nuevamente el viernes por la noche, debido a las lluvias y fuertes vientos que se registraron, se desprendieron otras placas.

