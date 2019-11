Colapsa sitio web de preinscripciones para preescolar y primaria

Óscar Chan/Mérida

En los primeros tres días desde el inicio de preinscripciones en línea para estudiantes de segundo y tercero de preescolar así como de primero de primaria en los 106 municipios de Yucatán, el sistema de internet para el registro de alumnos colapsó y presentó varios errores al realizar el trámite, pues el sitio online llegó a reportar hasta 21 mil usuarios conectados en un mismo momento.

Desde el pasado lunes y hasta ayer (miércoles), varios padres de familia denunciaron que el sitio www.preinscripciones.segey.gob.mx, a través del cual se realiza el registro, estaba “caído” y no permitía cerrar el proceso para imprimir el pase final que se entregará al momento de la inscripción presencial.

Al respecto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) informó que se atienden los reportes de fallas en el sistema y se ha comisionado a los ingenieros digitales para restablecer el sitio web y que no se presenten más errores.

Es preciso recordar que en los años anteriores, cuando en la primera etapa el trámite en línea se realizó con los primeros cinco municipios más grandes y en una segunda se incluyeron a otros nueve, el sistema online también presentó fallas durante los primeros y últimos tres días del proceso.

En ese sentido, la Segey amplió este año el proceso de preinscripción, que se realiza del 11 al 29 de este mes, para tener un mejor control de los espacios en el ciclo escolar 2020-2021 y se determine la construcción de nuevas aulas para garantizar la educación en el nivel básico.

Además, aclaró que aunque los tutores registren de primero a los alumnos en el sistema, no es criterio de asignación que todos se vayan a quedar en la primera de las tres opciones de escuela donde se quiere estudiar, pues el sistema también contemplará otros factores.

La dependencia estatal aclaró que este año el proceso de registro dura casi tres semanas y exhortó a los papás que aún no realizan el trámite a no “desesperarse” y registrar a sus hijos en tiempos donde se considere no exista tanto tráfico en el sistema online.

De hecho, algunos tutores que ya cumplieron con este proceso, compartieron que las horas en las que el sistema está más “saturado” son durante la mañana, a partir de las 14:00 y entre las 18:00 horas, cuando la mayoría quiere cumplir con el trámite.

Sugirieron que para tener una preinscripción más agilizada, se recomienda ingresar al sistema alrededor de las 06:00 horas o poco antes de la medianoche, pues durante estos primeros días la demanda seguirá siendo muy alta.

Cabe recordar que en los procesos de preinscripción en línea que se efectuaron durante los dos años anteriores, alrededor del 90 por ciento de los alumnos registrados se quedó en la escuela que eligieron como primera opción y sólo un 10 por ciento en la segunda o tercera.