La “Diosa Fortuna” le sonriera a Yucatán y caen dos premios “gordos”

MÉRIDA, Yucatán.- Luego de varios meses de que la “Diosa Fortuna” no le sonriera a los yucatecos, el pasado fin de semana los premios de primer lugar del Sorteo Superior y del Zodiaco Especial cayeron en Yucatán, pero de los 60 cachitos disponibles de ambos sorteos, solo se vendieron 12.

El gerente regional de la Lotería Nacional, Alan Gómez López, informó que de los 40 cachitos disponibles del Sorteo Superior del pasado viernes 18, en dos series cada una de 8.5 millones de pesos, solo se vendieron 10. En tanto que del segundo realizado el domingo 20 del Zodiaco Especial, solo se vendieron dos de los 20 disponibles.

Precisó que en el primer caso cuyo premio fue de 17 millones de pesos, los 10 ganadores se hicieron acreedores a 425 mil pesos cada uno, menos el siete por ciento de impuesto aplicable a los sorteos, por lo que recibieron 395 mil 250 pesos.

En el segundo sorteo de 11 millones de pesos en una sola serie, continuó, los premios son de un 550 mil pesos menos el impuesto, por lo que recibieron 511 mil 550 pesos.

Es de resaltar que estos son los premios más grandes que han caído en Yucatán en lo que va del año, pues desde que inició la pandemia las ventas de billetes han ido a la baja, pues de venderse entre el 50 y 60 por ciento en 2019, ahora la cifra es del 24 por ciento.

Yucatán se ha caracterizado por ser uno de los estado del país más afortunado en cuanto a la repartición de premios, como resultado de las buenas ventas que se tenían, sin embargo, a la fecha, la situación es distinta pues de poder repartir 28 millones de pesos en estos dos últimos sorteos, solo se entregaron cinco millones 350 mil pesos.

A la fecha se han repartido en la entidad nueve millones de pesos, cuando la cifra podría ser de casi 31 millones, lamentó.

“Ahora no se vendió, cayó dos veces el premio mayor seguidito y no más 12 personas se hicieron acreedoras de las 60 que pudieron ganar, es decir, ni la mitad de los cachitos. Si vuelven a comprar el cachito tradicional, el que viene impreso ese no tiene problemas en que se los paguemos, nosotros vemos la manera de pagárselos”, explicó.

Detalló que a quienes se les pudo pagar su premio en efectivo se les entregó de inmediato, sin embargo, se tuvieron inconvenientes con el banco por jacqueo del sistema de Pronósticos que ya es Lotería Nacional, pero se hicieron las gestiones correspondientes para poder cobrarlos.

Por último, invitó a los yucatecos a continuar comprando los billetes de los sorteos para ganar más premios.