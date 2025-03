Presentan el libro 'Haz de tu vida una obra de arte' en la FILEY 2025

El compositor, pianista y escritor mexicano Enrique Quezadas compartió en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) Haz de tu vida una obra de arte, un libro que combina filosofía, espiritualidad y música para invitar al autoconocimiento.

Desde su infancia, Quezadas se ha considerado “un ser humano sonoro”, pues, aunque inicialmente estudió una carrera «formal», su verdadera vocación siempre fue la música. Es por ello que a lo largo de la charla abordó la importancia del ritmo en el universo y cómo todo en la vida es una expresión, no una lucha.

Acompañado por el artista plástico y visual Manuel May Tilán, explicó que la crisis surge cuando lo viejo no deja espacio para lo nuevo y compartió su visión sobre la educación, destacando la frase atribuida a Sócrates: “Educar no es llenar un recipiente, es encender una llama”.

Para él, la verdadera riqueza del ser humano es el tiempo y la capacidad de trascender integrando mente, cuerpo y espíritu.

En el libro aborda temas que van desde la conducta humana hasta la espiritualidad, tocando conceptos como la humildad, la felicidad en pareja y las potencialidades del ser.

Quezadas afirmó que “no hay parejas felices, hay personas felices haciendo pareja” y enfatizó la importancia de la sabiduría y las virtudes cardinales: justicia, fortaleza, templanza y prudencia.

Haz de tu vida una obra de arte invita a los lectores a cuestionarse sobre su propósito en el mundo y a encontrar la belleza en su propia existencia.