Presentan la primera final de la Liga Estatal Yucateca de Beisbol

MÉRIDA.- Se presentó con bombos y platillos la primera final de la Liga Estatal Yucateca de Beisbol, la cual está rodeada de peloteros de Liga Mexicana, así como novatos yucatecos, en ambas novenas, así lo dio a conocer Pedro Cámara Salazar, dirigente del circuito.

La final será entre los Huracanes de Yaxcabá, el anfitrión del primer juego por el título contra Tutul Xiu de Maní, en el campo de“Santa Lucía”.

Cámara Salazar informó que 12 equipos participaron en este primer campeonato, que entregará al monarca un estímulo económico de 50 mil pesos.

No hubo premios individuales, comentó, por un desajuste que registró la falta de hojas de anotación, por lo que no había certeza del pelotero que logró destacar porque los responsables, por descuido u omisión, no entregaban. Sin embargo, añadió, esa situación se subsanará con la colaboración de los representantes de equipos que serán los encargados de resguardar las hojas y así se obtendrá una compilación auténtica.

Acompañado por Carlos Sáenz Castillo, titular del Idey, de mánagers y jugadores de ambas novenas, el directivo afirmó que buscará aumentar a más equipos en la segunda edición.

Cámara Salazar confirmó que cada edición debe de ir incrementando la bolsa, para que el campeonato sea atractivo para los equipos.

Daniel Brito, ex lanzador con los Piratas de Campeche, abrirá por Yaxcabá, y José Falcón, por Maní.