Presidente del Consejo General del INE llama a evitar confusiones de la consulta ciudadana

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que sólo este Instituto puede hacer difusión en medios de comunicación sobre la consulta popular que se realizará el 1 de agosto.

Ayer, durante su visita a Yucatán para inaugurar la modernización de la sede del órgano electoral, dijo que espera que no se confunda a la ciudadanía respecto a la consulta, al precisar que “es para esclarecer decisiones políticas del pasado y no para enjuiciar a ex presidentes”.

Córdova Vianello dijo que actualmente existen a nivel nacional 15 quejas sobre mesas que se instalan en lugares públicos para hacer propaganda y por incidir “en la libertad de decisión” de los ciudadanos.

“Se vale promover el ejercicio, lo que la Constitución prohíbe en su artículo 35 es incidir en la libertad de la decisión de las y los ciudadanos. Ojalá que todos los actores políticos del país se apeguen al marco constitucional”, añadió.

AMLO no sabía del periodo de veda

Al respecto, ayer en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no sabía que inició un periodo de veda por la consulta popular, por tanto pidió a su equipo analizar si se deben transmitir los eventos programados para el fin de semana durante su gira por Guerrero.

“No sabía yo. ¿A partir de (cuándo)? De la consulta no voy a hablar, ¿propaganda gubernamental? Pues son reuniones cerradas. Es una reunión de evaluación, a lo mejor porque se van a transmitir en redes, ¿por qué no lo revisan? Y si es así, que no se transmita, pero necesito ir”, agregó el Mandatario.

En rueda de prensa aquí, el presidente del Consejo General del INE dijo que la pregunta que pedía enjuiciar a los ex presidentes, como había solicitado el presidente López Obrador, no fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que el cuestionamiento al que tendrán que responder sí o no es el siguiente:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

“Ojalá que en el ejercicio de difusión de la consulta no se genere confusión o expectativas distintas respecto a lo que van a encontrar en la papeleta; la única (pregunta) es la que autorizó la Corte”, puntualizó.

Y afirmó que “quien diga que el INE no quiere que se haga la consulta está mintiendo; nosotros hubiéramos querido que fueran 104 mil mesas de recepción, pero el presupuesto sólo nos permite instalar 57 mil”, explicó.

Lorenzo Córdova aseguró que esta primera consulta será exitosa porque se tienen las condiciones “idóneas” para este tipo de actos democráticos nunca antes realizados en el país, en donde tendrán la oportunidad de emitir su opinión 93 millones de ciudadanos en 57 mil mesas que se instalarán en diversos puntos de los estados.

La nueva sede del INE

Respecto al nuevo edificio que alberga las oficinas del INE en Mérida, se informó que costó 107 millones de pesos y empezó a construirse en noviembre del 2019. Se buscó que el “diseño fuera congruente con la democracia” al ser incluyente y seguro para visitantes y colaboradores.

Algunos de los beneficios son accesos, señalización, salidas adecuadas, planta de tratamiento de aguas residuales, ahorros por arrendamiento y concentrar funciones de la Junta Local. En casi dos años se generaron 250 empleos en momentos difíciles de la economía.

