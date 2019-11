IP yucateca solicita más obra pública para 2020

Candelario Robles/Mérida

La iniciativa privada yucateca consideró que el ajuste en el número de dependencias públicas estatales era necesario ante los recortes al presupuesto que tendrán las finanzas públicas en 2020, y pidió que los ahorros sean para invertir en obra pública que permita mantener la dinámica económica del Estado.

El pasado jueves, el Gobierno de Yucatán adelantó la fusión de siete dependencias gubernamentales que pasarán a formar parte de otras instancias públicas.

Sobre el tema, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Aguilar Baqueiro, consideró que estos ajustes en las dependencias deberán realizarse de manera organizada, para que la atención a los ciudadanos no se vea afectada.

Añadió que la medida es necesaria, por lo que esperan que los poderes Judicial y Legislativo sigan el ejemplo del Ejecutivo de apretarse el cinturón y reducir los costos en las duplicaciones de funciones.

Por su parte, el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alberto Abraham Xacur, consideró que ante los recortes federales que se darán al presupuesto de Yucatán, el Ejecutivo optó por esta medida de las fusiones en las dependencias.

Recordó que este año la Federación ajustó tres mil 600 millones de pesos a la entidad y tampoco llegaron 100 millones que estaban comprometidos.

“Está claro que en la Federación no hay recaudación, la economía está casi detenida y no hay expectativas a mejorar esta condición. Originalmente, el gobierno local redujo el gasto en un 10 por ciento en todas las dependencias estatales para mantener un equilibrio de las finanzas, pero no fue suficiente, por eso la necesidad de ajustar el aparato estatal”, apuntó.

Señaló que la disminución de la estructura gubernamental no debe impactar en la calidad de los servicios que presta el Estado, sino debe mantener los estándares de eficiencia y responsabilidad en acciones que realiza en favor de los ciudadanos.