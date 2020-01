Luis Fuente/Mérida

El juez primero de control de Mérida, Santos May Tinal, decretó el auto de no vinculación a proceso al ex agente de de la Secretaría de Seguridad Pública Juan Diego de Jesús M. C., quien estaba acusado de asesinar a la actual pareja sentimental de su ex mujer, en el fraccionamiento Paraíso III en Ciudad Caucel.

Sin embargo, permanecerá preso en el Centro de Reinserción Social del Estado porque se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva por un proceso en el que se le atribuyen los delitos de ataques peligrosos contra funcionario público, portación de armas e instrumentos prohibidos y daño en propiedad ajena.

La resolución de no vinculación fue emitida por el juez Santos May Tinal, con base a los datos de prueba presentados por la defensa del acusado, que desvirtuaron los aportados por los fiscales en su acusación.

El defensor público exhibió unos videos de cámaras de vigilancia de la SSP y que obran en la carpeta de investigación; en el primero se ve al automóvil de la víctima –un Mazda placas YYG-659-C, transitando en el kilómetro 38 de periférico de Mérida, a las 13:41 horas del 27 de diciembre y en el segundo sobre la avenida Canek, a las 8 de la mañana del 28 de diciembre.

Esto contradice la acusación de la Fiscalía en la que estableció que la víctima murió entre las 8 y 10 de la mañana del día 27 de diciembre. Por ello, al resolver, el juez de control decidió no dictar el auto de vinculación a proceso al acusado.

En la tarde del 28 de diciembre, José Antonio N. M., de 40 años de edad, fue hallado muerto en su casa en el fraccionamiento Paraíso III de Ciudad Caucel.