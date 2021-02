Félix Salgado Macedonio va a ser candidato al gobierno de Guerrero por Morena, a pesar del escándalo de las diferentes denuncias por el delito de violación a más de tres mujeres de su estado. La respuesta de las autoridades y de su partido ante las demandas de no permitir su candidatura, incluyendo de legisladoras federales del movimiento que lo postula, es que no existe juicio o condena y el senador goza de sus derechos ciudadanos de votar y ser votado por el estado de Guerrero. No importan los antecedentes ni quienes denuncian los hechos, el senador es elegible, recalca el dirigente nacional de Morena, Lic. Mario Delgado.

A personajes de fama internacional de diferentes ambientes laborales por menos se les juzga o ha juzgado con todo el peso de la ley y han perdido la libertad o pagan daños económicos, pero al senador guerrerense no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. ¡Qué México el nuestro! Lo todavía más sorprendente es que además pueda ganar la elección y gobernar seis años una entidad federativa sometida al flagelo del crimen organizado desde hace décadas y con un rezago en la justicia que destruye el tejido social de manera alarmante. Por si les faltaran problemas, ahora les podría gobernar un personaje de esa naturaleza.

Las vacunas para los adultos mayores que adquirió el gobierno federal están por llegar a nuestro país, nos dicen. Para iniciar la programación de su aplicación, el gobierno creó una página en internet para poder, con la información de nuestra CURP, acceder y aceptar ser vacunado y recibir posteriormente un mensaje que contenga el lugar, día, hora y fecha para acudir a recibir la vacuna. El asunto es que, por la cantidad de solicitudes, la recepción prevista fue ampliamente rebasada, provocando que sea imposible acceder a la página y lograr ser considerado. Poco duró la ilusión que causó la oportunidad de ser candidato a recibir el antídoto, todo indica que los pronósticos de las fechas afrontan dos problemas graves: tener las vacunas necesarias y un plan eficaz para agilizar su aplicación. Ojalá no llegue el otoño sin lograrlo.

Otro tema que en medio de la pandemia nos abruma es el de las diferencias entre las autoridades de salud y los médicos que están en las líneas de combate al Covid; es el caso, por ejemplo, de la ivermectina, un medicamento para combatir parásitos, que ha demostrado su eficacia al utilizarlo en etapas tempranas de la enfermedad. La discusión sobre si es útil o no la ivermectina logró ya un consenso mayoritario entre los hospitales nacionales y ahora está como un medicamento básico para evitar que el virus sea más agresivo en sus síntomas. Vaya que es difícil debatir estos asuntos en medio de tanto sufrimiento y tanta muerte.