Agrede a su ex pareja y a su cuñada, pero llevará su proceso en libertad

Con un brazalete electrónico y otras medidas cautelares abandonó el juzgado de Umán el agresivo Oscar Israel “N”, tras ser imputado por lesiones y lesiones calificadas, por jalonear y golpear a su ex pareja sentimental y a su cuñada, quien intervino en defensa de su hermana.

Las agresiones físicas del acusado ocurrieron en la villa de Hunucmá y tuvo que intervenir hasta la Policía Municipal para calmar al sujeto.

La juez de control de Umán, Iliana Elizabeth Alvarez de la Cruz, al conocer los hechos que se le acusan, lo imputó y luego lo vinculó, dejándole medidas cautelares diversas a la prisión, como fueron firmar periódicamente ante la Fiscalía Investigadora de Hunucmá; no salir del Estado; someterse a vigilancia; no acercarse a las víctimas y testigos; no comunicarse con las agraviadas y testigos; separación inmediata del domicilio conyugal, y portar un brazalete electrónico.

El cierre de investigación complementaria se estableció en tres meses.

Los hechos

El pasado 29 de julio, aproximadamente a las 21:30 horas, en la calle 34 de la colonia Alvaro Obregón, de Hunucmá, el ahora procesado agredió a quien es ahora su ex pareja Mildred Carolina “N”.

Al ver la agresión a su hermana, Norma Maricela “N” intervino para defenderla, por lo que el sujeto la golpeó en la cara, ocasionando que cayera al suelo, donde continuó pegándole.

El sujeto posteriormente fue detenido por elementos policiacos