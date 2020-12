Productores de aves en Yucatán “aún no matan su pavo” en 2020

MÉRIDA, Yucatán.- Los 17 productores de pavos que proveen a todo Yucatán esperan una recuperación por lo menos del 80 por ciento durante este mes, después de haber parado completamente sus actividades por la pandemia de Covid-19, informó el presidente de la Asociación de Avicultores del Sureste, Jorge Puerto Cabrera.

Debido a la pandemia el número de aves dispuestas para este mes se redujo de 450 mil a 300 mil .

“La venta se derrumbó totalmente, incluso hasta la venta del ave también bajo considerablemente, fueron varios meses en donde los negocios permanecieron cerrados, lo que ha dejando una pérdida económica a los productores considerable”, explicó.

Dijo que en “todos lados” se come el pavo desde los puestos de los mercados hasta los restaurantes gourmet que existen en la entidad, al ser la base de muchos platillos regionales; incluso para las fiestas sociales de todo tipo también se consume mucho, pero todo esto decayó al cien por ciento por estar detenida la actividad económica.

Los productores tienen puestas todas sus esperanzas en este mes que es cuando se consume en grandes cantidades, al darse en despensas navideñas o como regalos, además con la reapertura de restaurantes, hoteles, cocinas económicas, taquerías, esperan que si se dé una buena recuperación.

“Los productores de pavo al verse parada toda su industria tuvieron que solicitar créditos para no despedir a su planta laboral porque si no ahora no tendrían como proveer de este animal en toda la entidad”, indicó.