Productores de Yucatán constatan resultados del programa “Veterinario en tu Rancho”

MÉRIDA, Yucatán.- Para el pequeño productor ganadero Eladio Ucán Canul el programa “Veterinario en tu Rancho”, que impulsa el gobierno de Mauricio Vila Dosal, ha resultado benéfico, pues desde que sus vacas reciben la atención de un médico veterinario se encuentran más sanas y reproductivas.

Eladio es dueño del rancho San Francisco, ubicado a 15 kilómetros del municipio de Tizimín con rumbo a la comisaría de Chenkekén, donde cuenta con 20 vacas y un semental de la raza Brahman, además de varias hectáreas donde pastorean los animales, así como zacate de corte, el cual crece a temporal.

El pequeño productor relató que desde hace 40 años se dedica a la ganadería y, junto con sus hijos, ha realizado los potreros, sembrado el pasto, ampliado el corral y todas las necesidades que conlleva el trabajo del campo; sin embargo, en sus cuatro décadas de experiencia, reconoce que es la primera ocasión que un Gobierno del Estado aplica un programa de este tipo, el cual beneficia ampliamente a los que, como él, se dedican a la ganadería.

“Estamos muy agradecidos con el gobernador Mauricio Vila Dosal porque para nosotros es algo muy bueno que nos apoyen con programas donde se sienta el acompañamiento y orientación”, añadió.

Ucán Canul señaló que los productores que reciben el apoyo no tienen que sacar dinero para pagarle a los médicos, ya que el Gobierno del Estado lo hace, lo que representa un gran alivio para él y su familia, pues no tiene que desembolsar para este tipo de servicios que normalmente no son económicos.

“La prueba de la ayuda ahí está, unos excelentes becerros que pronto podremos vender, ya que antes no sabíamos cómo estaba la salud de las vacas, y ahora los médicos y nosotros las monitoreamos cuando están gestantes, además que me aconsejan sobre la alimentación”, añadió.

Entrevistado al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Jorge Díaz Loeza, indicó que el programa “Veterinario en tu Rancho” ha tenido un excelente resultado desde su inicio el año pasado, pues permite apoyar a los pequeños productores a aumentar la reproducción animal en sus ranchos, al tiempo se brinda atención y orientación personalizada durante el tiempo en el que se le asiste.