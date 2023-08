El titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Yucatán (Sepasy), Rafael Combaluzier Medina, informó que el buque que encalló de aproximadamente 60 metros llamado "Grande Senegal", ubicado a 40 kilómetros del puerto Sisal, se encuentra bajo la detención de la Marina y la Profepa en espera de que se realicen las indagatorias pertinentes y se aplique la sanción por los daños causados.

Según el titular de la Sepasy, la Profepa es la dependencia que se está encargando de determinar los posibles daños al arrecife, en tanto que la Conapesca realizará en análisis de la situación de las especies marinas en esta zona.

"El tema del buque lo está estudiando la Profepa, y tiene que hacer los estudios. No tenemos la información de qué tan grande y qué tanta afectación tenga en la pesca, hasta que no tengamos el resultado de Conapesca. Son estudios que se tienen que hacer a fondo y no podemos estar diciendo sí sí o sí no, sin tener el conocimiento científico de la afectación”, informó.

También mencionó que dos semanas atrás la dependencia a su cargo tuvo pláticas con los pescadores de Sisal, pues fueron ellos mismos quienes durante el encallamiento, y posterior al retiro de esta nave, informaron sobre la severa afectación que sufrió el volumen de especies mermando su captura, además de que temen que haya causado estragos en especies como el canané y el mero, las cuales se reproducen en este sitio.

Por ello, la Marina y Profepa aún están llevando a cabo el proceso administrativo de multas y reparación del daño. Por su parte, los pescadores hicieron la petición de ser indemnizados por las aparentes afecciones a su actividad, sin embargp, la Federación ofreció regresar los recursos que se generen por la multa a la empresa dueña del buque encallado.

(Con información del portal El Universal)