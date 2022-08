¿Necesitas una 'Lap'? Por abrir registro al apoyo Computadora en Casa de la comuna meridana

MÉRIDA, Yuc.- Está a punto de abrir el registro al programa Computadora en Casa, ya que en septiembre se lanzará una nueva convocatoria por parte del Ayuntamiento de Mérida.

“A fin de mejorar las oportunidades de los jóvenes, brindándoles las herramientas básicas para continuar con su formación académica y contribuir a reducir la brecha digital, a través de la Dirección de Desarrollo Social, se dota de computadoras a estudiantes, con el programa Computador en Casa”, manifestó su directora María José Cáceres Delgado.

La funcionaria informó que aún faltan por entregar cuarenta equipos de la primera remesa del 2022.

Señaló que se han estado revisando los expedientes para hacerle la entrega de estos equipos de cómputo a quienes lograron su acceso al programa, pero no entregaron su documentación a tiempo por no tenerla completa, por lo cual se ha hecho un recuento para que estas personas no se queden sin ser beneficiadas.

Nueva convocatoria en septiembre

La directora de Desarrollo Social de la Comuna meridana informó que será en septiembre cuando se abra una nueva convocatoria para entregar más de 200 computadoras, cantidad que podría variar, ya que el fondo que se utiliza para estos beneficios es revolvente y depende del puntual pago de quienes resulten beneficiados.

¿En qué consiste el apoyo?

Señaló que cualquier estudiante que cumpla con los requisitos puede acceder a este programa, que consiste en hasta un 40% de subsidio para la adquisición del equipo de cómputo.

Asimismo, los beneficiarios pagan el otro 60 en un lapso de un año, divididos en 12 pagos de entre 600 y 700 pesos, pero esto varía cada vez que se emite una convocatoria, pues el precio de los equipos cambia.

