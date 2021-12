Abre convocatoria de becas para perfeccionar inglés en el extranjero

MÉRIDA, Yuc.- Este lunes arrancó la convocatoria para que 110 estudiantes de universidades públicas y privadas de Yucatán puedan tener una experiencia de 3 semanas en el extranjero, para perfeccionar su inglés, a través del Programa de Movilidad Internacional.

La intención es que el número de participantes con esta oportunidad crezca cada año, para beneficiar a muchos más jóvenes.

Requisitos del Programa de Movilidad Internacional de Yucatán

Entre los requisitos está ser estudiante de educación superior que cuente con nivel de inglés mínimo de A1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) o su equivalente.

También, estar inscrito o ser alumno regular de alguna de las Instituciones de Educación Superior de Yucatán.

Temporalidad y universidades sede

La estancia es de dos a tres semanas en alguna universidad sede en los Estados Unidos o Canadá a partir de marzo de 2022.

Las fechas estarán sujetas a cambios relacionados a cualquier restricción de movilidad establecida por el país destino.

Para más información sobre el Programa de Movilidad Internacional puedes consultar el siguiente enlace.

(Gobierno del Estado)

Ganadores de beca de estadía en Canadá

Asimismo, un total de 11 estudiantes de las Universidades Politécnica de Yucatán (UPY) y Tecnológica Metropolitana (UTM) realizarán, de enero a abril del próximo año, una parte de su formación educativa en las universidades más prestigiosas de Canadá.

Los jóvenes son ganadores de la convocatoria del Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP) del Canadian Bureau of International Education, en colaboración con el Gobierno de Yucatán.

Este lunes en el Centro de Convenciones “Yucatán Siglo XXI”, el gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo un encuentro con los estudiantes de ambas instituciones del Estado, que viajarán en breve a tierra canadiense.

Este lunes en el Centro de Convenciones “Yucatán Siglo XXI”, el gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo un encuentro con los estudiantes. (Novedades Yucatán)

Los alumnos yucatecos que resultaron ganadores, tendrán una estadía académica con los gastos pagados, de enero a abril del 2022, en 3 instituciones canadienses: Lakehead University, localizada en la ciudad de Thunderbay; Sault College, en Sault Ste. Marie, y St. Lawrance College, en Kingston, todas en la provincia de Ontario.

En su mensaje, Vila Dosal recordó que, durante este año, se inauguró 2 nuevos laboratorios en la UTM y otro en la UPY.

Recordó que producto de los esfuerzos en la preparación de los jóvenes, la empresa japonesa de autopartes Uchiyama contrató a casi todos los que se graduaron el año pasado de la UPY y se está trabajando muy fuerte con Accenture que, prácticamente, se va a llevar a una generación de la UTM y otra de la Universidad de Tekax.

“Así es como hemos estado trabajando, este tipo de convenios también se tienen con universidades de otras partes del mundo, como China, Europa y, recientemente, con Arabia Saudita, se está trabajando para que jóvenes yucatecos puedan ir a estudiar en el idioma inglés y capacitarse en áreas como de tecnología”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR:

No te quedes sin tramitar tu beca para estudiante en Mérida; registro está por cerrar

Talentosa joven yucateca gana concurso internacional Puente Chino

Checa la convocatoria para las becas de excelencia académica: ¡MIL PESOS AL MES!