Arrecian los ataques contra el candidato del PAN a la alcaldía de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien lamenta, no sólo las agresiones contra su equipo de colaboradores, sino la baja calidad de la guerra sucia que sus adversarios políticos han intentado hacer en su contra y ayer dejó en claro que no le hacen mella y tampoco lo detendrán.

Señaló que en los últimos días ha recibido diferentes ataques de candidatos locales y actores políticos, desprestigiando su campaña con desinformación y guerra sucia, para lo cual incluso “han inventando cifras y gastos que no tienen pies ni cabeza” y muestra también que ni siquiera saben leer bien un reporte de Facebook, pues pretenden adjudicarle el gasto, cuando el total que tanto menciona la competencia, es del histórico de la agencia y no de ellos.

El abanderado del blanquiazul, quien busca reelegirse en el cargo, precisó que el supuesto gasto que le imputan, “el pago de $515,000 dólares de la Agencia a Facebook e Instagram, incluye la pauta pagada para todos sus clientes durante sus años de actividad”.

Dijo que situaciones como estas son lamentables y más aún, que sucedan en momentos como estos, donde las familias están buscando certidumbre y medios para seguir avanzando.

Así que espera que el mensaje llegue a las personas que tienen que llegar, porque lo que han hecho muestra claramente que “tienen miedo”, así que les pidió no perder su tiepo, “esto NO nos va a amedrentar, no vamos a parar, porque cada día vamos más fuertes en cada colonia y en cada comisaría”, aseguró.

Zacarías Curi también ratificó que a pesar de los ataques no caerán en el juego sucio, “nosotros si sabemos cómo ganar una elección, y es escuchando, proponiendo, pero sobre todo trabajando, por lo cual pidió a los progreseños seguir unidos para seguir cambiando, “unidos por más progreso”.