Gerardo Keb/Progreso

Progreso comenzó ayer la recepción de siete cruceros que a lo largo de esta semana visitarán el puerto, 5 llegadas sencillas y una doble, siendo el periodo con más arribos en la historia.

Las naves que visitarán el municipio a lo largo de estos días serán “Enchantment of the Seas”, “Fantasy”, “Dream”, “Viking Sky”, “Le Champlain”, “Valor” y nuevamente “Enchantmente of the Seas”; de arribar estas naves, el puerto estaría recibiendo a un total aproximado de más de 20 mil turistas internacionales, igualando en cruceros y gente en una semana a lo conseguido en todo el mes de mayo del 2019. Se espera haya un clima adecuado a la llegada de los paseantes.

Las autoridades turísticas prevén una afluencia total en el malecón y calles del puerto a lo largo de estos días de entre el 15% y 20% de estos paseantes, lo cual arroja una cifra de 3 mil a 4 mil visitantes extranjeros.

Representantes del sector turístico indicaron que aspiran a que la llegada de esos cruceros no sea un hecho aislado sino que se vuelva una realidad diaria, ya que impacta a la economía local de forma directa.