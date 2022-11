Progreso refrenda su categoría “Blue Flag”

Progreso refrenda por tercer año consecutivo su distintivo “Blue Flag” en costas de los malecones tradicional e internacional, con los cuales deja en claro la alta calidad de las aguas y arenas de estos espacios.

Tras varias semanas de intensas labores para seguir avanzando en el fortalecimiento de la calidad de arenas y aguas, para luego pasar los estragos de la marea roja y la presencia de sargazo, ayer se llevó a cabo la ratificación e izamiento de la bandera por el distintivo “Blue Flag” en Progreso.

Autoridades estatales y municipales llevaron a cabo el izamiento de la Bandera del distintivo “Blue Flag” en el malecón tradicional de este puerto.

El alcalde de Progreso, Julián Zacarías indicó que no importa que tan lento o que tan rápido vayamos, sino que no nos detengamos; una vez les dije que el progreso de Progreso no es mejorar lo que hay sino avanzar a lo que será, y en ese sentido estamos trabajando.

“En 2018 hicimos un recorrido y la situación era completamente diferente; y esto es muy importante porque hay gente que no entiende la importancia de porqué tenemos playas certificadas, porqué cumplimos con 33 criterios, porqué tenemos jornadas de empleo temporal donde apoyamos a más de 250 personas, gracias a las gestiones con el gobierno podemos tener un malecón de primera”.

Julián Zacarías señaló que “es un orgullo contar con este reconocimiento por tercer año, en Progreso continuamos hombro con hombro, necesitamos que en estos meses venga más gente, que se haga una difusión extensa de todos los servicios para beneficio de las familias que se dedican a ofrecer servicios”, finalizó.

Además del acalde de Progreso, al evento acudieron la secretaria de Fomento Turístico del Gobierno del estado, Michelle Friedman Hirsch, en representación del Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, jefe del Estado Mayor de XIII Zona Naval; contraalmirante Marco Antonio PerotSolis; Joaquín Arturo Díaz Ríos, director ejecutivo de FL, México Fundación para la Educación Ambiental; diputado local por el IX Distrito, Erik Rihani González; regidora Claudette Gamboa Rassam; Ali Yamil Dib Muñoz, director de Catastro y Zofemat; Luis García Barroso, director municipal de turismo; entre otros.

