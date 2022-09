El Proyecto Canto, liderado por José “Pepe” Canto Tamayo, en coordinación con el Centro Universitario Metropolitano (CUME) de Campeche, representado por el presidente del Consejo Administrativo, Daniel Granja Peniche, hizo entrega este sábado de 300 certificados de Becas de Posgrado “Agentes de Cambio”, a jóvenes profesionistas que podrán continuar sus estudios de Maestría en Educación, Alta Dirección y Derecho.

El evento realizado en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco ServyTur), el promotor social y responsable de Proyecto Canto, 'Pepe' Canto agradeció a las autoridades del CUME por colaborar con esta labor.

“Hace algunos años me preguntaba si podía hacer algún cambio, si podría olvidarme por un momento de mí mismo y pensar un poco en el prójimo para unirme a causas comunes. Me preguntaba si como ciudadano, podía tener una participación social más activa, una participación que realmente genere un cambio. No solo es mi forma de pensar, en la manera de ver mi entorno, en mi forma de actuar ante las dificultades que vivimos al día al día en las comunidades y nuestra familia. Fue cuando comencé a cambiar de actitud y decidí actuar, me di cuenta que la sociedad estaba pasando por un momento crucial de cambio”, expresó.

Se entregaron becas para maestría.

Buena respuesta a la convocatoria

En entrevista con Novedades Yucatán, Pepe Canto destacó que se inscribieron a la convocatoria, publicada en el mes el 1 de agosto, más de 700 jóvenes, de los cuales resultaron seleccionados 330, que fueron beneficiados con una beca del 70% de la colegiatura por un año y medio, que es el tiempo de duración de la maestría, las cuales se cursarán en línea.

El presidente del Consejo de Proyecto Canto explicó que gracias al acercamiento con la Universidad, fue posible lograr el objetivo de la entrega de las becas a nivel posgrado.

“Tuvimos muy buena respuesta, se registraron más de 700 y de ellos, salieron los 330 que estamos entregando hoy. En enero de 2023, abriremos otra convocatoria para comenzar otro curso de maestría, es la primera vez que lo hacemos. Además, estamos en pláticas con el Consejo de la Universidad para poder abrir las becas a los programas de Licenciatura”, explicó.

Pepe Canto dijo que la base del proyecto es la participación social activa y el rescate de la educación en valores. Cuentan con cuatro programas: Pequeños Agentes de Cambio que promueve los valores en los niños; Jóvenes Mujeres Adultas; Educación Alimentaria y Educación en Salud y Deporte.

Por su parte, en nombre de los beneficiarios, el Ingeniero Edwin Santiago Pech dijo que la base del desarrollo de crecimiento como persona y como profesional depende la constante formación.

“En este caso vamos a tener la oportunidad de estudiar con profesores altamente profesionales por parte del CUME, lo que nos va a permitir continuar nuestro desarrollo profesional y poder mejorar en nuestro camino y trabajo. Todos aquí estamos muy agradecidos con el Proyecto Canto y con la oportunidad que nos da. Muchas gracias”, expresó.

Formando jóvenes con valores

En su intervención, Daniel Granja Peniche, presidente del Consejo Administrativo del CUME dijo que “Cuerpo, Mente y Espíritu” son los principios rectores de la casa de estudios.

“Son los principios que hacen que nuestra vocación sea estar aquí, nuestra vida, nuestra familia y después de hoy, la familia de todos los que están aquí presentes. Han pasado seis años, de que recibimos físicamente como institución a nuestros primeros alumnos hoy ya son profesionales. Seis años han pasado y más de 20 años de experiencia en la rama educativa, nos tienen aquí consolidados como promotores de la educación de calidad. El Centro Universitario Metropolitano (CUME), tiene como objetivo principal tener una universidad para la vida y que el estudiante pueda tener las herramientas necesarias para encontrar su realización tu felicidad y la paz”, indicó.

Apoyo para estudiantes yucatecos

“El que ustedes estén hoy aquí, luego de pasar por un proceso para obtener la beca, nos deja claro que cuando se quiere, se puede, cuando se confía, se puede lograr una meta. Nosotros buscamos darle herramientas a nuestros alumnos para que tomen conciencia de su valioso ser, y el gran potencial que tienen como seres humanos, buscamos en nuestros alumnos ciudadanos que tengan ganas de superarse, de estar mejor capacitados y de estar preparados para la vida. Hoy cada uno de ustedes. Nos dan muestra clara de ello. Como dice la convocatoria, se busca ayudar y contribuir a la educación de nuestra ciudad, de nuestro estado y de nuestro país. Y por eso estamos aquí”, concluyó.

Para más información de la próxima convocatoria de este programa puedes consultar en los siguientes sitios:

Correo: [email protected]

Al WhatsApp: 9991334608

Facebook: Pepe Canto

Instagram: pcantot