Como cada semana, la Secretaría de Salud del estado instala módulos itinerantes para aplicar pruebas gratuitas de Covid-19 a las personas que así lo requieran.

Se informó que para los próximos días, una vez más dichos módulos estarán en distintas zonas de la capital yucateca, que es el municipio en donde se acumula la mayoría de casos positivos de la pandemia, que a últimos días ha estado a la baja.

Los módulos estarán en los siguientes puntos:

-Martes 8 de febrero, parque Juan Pablo-Nora, en calle 26-A entre 5-A y 5-B de la zona de Juan Pablo II.

-Miércoles 9 de febrero, en el parque ubicado en calle 13-A con 12 del fraccionamiento Prado Norte.

-Jueves 10 de febrero el módulo llegará al parque de calle 10 sur entre 37 y 39 de la colonia Salvador Alvarado Sur.

-Viernes 10 de febrero, en el parque de calle 29 entre 14-A y 16 del fraccionamiento Wallis, al lado de la colonia Esperanza, al oriente de Mérida.

Horario de los módulos de pruebas Covid-19

Recuerde que los módulos tienen un horario de funcionamiento de 9 de la mañana a 12 del día, y sólo hay 100 pruebas disponibles en cada jornada diaria, por lo que la gente acude desde temprano a “sacar ficha” para aplicarse la prueba.

Si usted no alcanzó ficha, puede intentarlo en algún otro rumbo cuando éstos sean dados a conocer, y no olvide que hay que acudir con un cubrebocas seguro, que no sea de tela, respetar la sana distancia, y ante todo, en correcto orden.

