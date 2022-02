MÉRIDA, Yuc.- Debido a que este lunes 7 de febrero es inhábil por la conmemoración de la promulgación de la Constitución Mexicana, los bancos, oficinas de Gobierno y diversas áreas hospitalarias del IMSS no tendrán labores.

Este sábado 5 de febrero se conmemora el 105 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917 y para que pueda ser el primer puente del año, el día inhábil se corrió al lunes.

Por ello, los bancos no abrirán este lunes 7 de febrero, aunque las sucursales bancarias dentro de los almacenes comerciales y supermercados sí ofrecerán servicio, además de los más de 56 mil cajeros automáticos que hay en todo el país, incluído Yucatán.

Sólo servicios de urgencias en el IMSS

Por tratarse de un día de descanso obligatorio establecido en la Ley Federal del Trabajo, este lunes, el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) sólo proporcionará atención en los Servicios de Hospitalización y Urgencias.

Los servicios de Urgencias disponibles están en la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún), y No. 60 (Juan Pablo II), durante las 24 horas del día.

También otorgarán servicio de Urgencias los Hospitales Generales de Sub-Zona N.° 03 en Motul, N.° 05 en Tizimín y N.°. 46 en Umán; así como los hospitales generales regionales N.° 1 “Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Benito Juárez”, ambos en la ciudad de Mérida.

Derechohabientes y público en general pueden llamar sin costo al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 14:00 horas, para cualquier duda o información con respecto a la atención en las unidades médicas u oficinas administrativas del IMSS.

Dependencias de Gobierno

En cuanto a las dependencias de Gobierno estatal y municipal de Mérida, las oficinas administrativas, ventanillas únicas, módulos de servicios médicos o veterinarios, etcétera, estarán cerrados y sólo habrá trabajo en aquellas indispensables como servicios de protección a la niñez y para evitar violencia hacia las mujeres.

