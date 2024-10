Quiero mi ahorro Afore sin pensión

Mientras coticemos al Seguro Social, nuestro ahorro Afore se va incrementando por las nuevas aportaciones y, marginalmente, por los rendimientos que se llegan a obtener al invertirse nuestros recursos.

Cabe aclarar que, quien realmente hace el ahorro para nuestra pensión es nuestro patrón, pues él aporta obligatoriamente más del 87% del ahorro que se acumula en nuestra cuenta individual; nosotros como trabajadores sólo aportamos el 1.125% de nuestro salario y, el único fin del ahorro Afore es acumular dinero para cuando llegue la edad de nuestro retiro laboral y obtener con él la pensión que corresponderá, según la cantidad de semanas cotizadas y el salario con que coticemos durante nuestra vida laboral.

No obstante que las pensiones a obtener por Ley 1997, tramitadas antes de los sesenta y cinco años, son tan modestas que los trabajadores sienten que si les dieran todo su ahorro Afore podrían hacer con él algo más que con la pensión a recibir. Pero, por otro lado, bien sabemos que la administración del dinero no es nuestro fuerte y que de recibir todo el ahorro en una sola exhibición este se diluiría rápidamente, como agua entre las manos y después; con toda seguridad no faltará el hijo o el yerno que tenga el maravilloso proyecto de negocio, pero que necesita capital y “papá” o “suegrito”, présteme un poco y antes del año se lo devuelvo, y “ojos que te vieron ir, jamás te volverán a ver”.

Gran cantidad de personas nos expresan su preferencia por recibir su ahorro Afore en un solo pago, en vez de una pensión y quizás en algo tengan razón, pero nuestra legislación sólo permite una forma de poder disponer del ahorro en una sola exhibición y ello ocurre cuando al solicitar pensión, por respuesta se nos da una negativa de pensión y, como bien lo dice el dicho, con relación a la negativa, esta es “el derecho del trabajador a no recibir pensión, por no cumplir con los requisitos en semanas de cotización”.

Si de por sí el dinero ahorrado en la Afore es poco para con él poder comprar una pensión, todos los trabajadores son muy dados a hacer retiros de su cuenta individual, tales como la ayuda para gastos de matrimonio y, especialmente, el retiro parcial por desempleo con el que perdemos dinero ahorrado y semanas cotizadas. En lo posible, es recomendable hacer ahorro adicional, no necesariamente en la Afore, pues de ella poco podemos esperar; le muestro un caso real.

Un trabajador con 61 años, 1 mil 481 semanas cotizadas, salario de 2 mil 103.26 pesos, ahorro Afore de 2 millones 569 mil 062.57 pesos, la pensión a recibir por Ley ´97, es de 12 mil, 851.06 pesos, y sin derecho al complemento solidario del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asesórese a tiempo.