Fundaciones que apoyan a niños con cáncer piden ayuda de la población para sus quimioterapias

MÉRIDA, Yucatán.- Debido al desabasto de quimioterapias más grande y prolongado que se haya vivido no solo en el Estado, si no en el país entero, las fundaciones Amanc Yucatán I.A.P., “Sueños de Ángel” A.C. y “Fundación Aitana”, solicitaron el apoyo de la sociedad en general para poder ayudar a cientos de niños que actualmente padecen cáncer los cuales no solo son procedentes de la entidad sino del sureste y Belice.

En un comunicado mediante de las redes sociales, explicaron que “es un momento muy difícil para nosotros, el gasto de comprar las quimioterapias es altísimo, pero no los dejaremos solos en el momento que más nos necesitan, es por ello que hacemos una invitación a la sociedad civil y sector privado a ayudarnos”, precisaron.

Explicaron que solo de esta manera se podrán hacer frente a este problema tan grande que se ha visto en los últimos meses. “Nuestras guerreras y guerreros con cáncer nos necesitan y no vamos a dejarlos solos”, precisaron.

Expusieron que los niños que reciben su tratamiento en Mérida, proceden de lugares como el interior del estado de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Belice, en algunos casos también de estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Este año para las agrupaciones civiles que ayudan a los menores con este padecimiento ha sido complicado desde el inicio y con la llegada de la contingencia sanitaria aún más porque les preocupa por proteger a sus “guerreros”, ya que son uno de los grupos más vulnerables.

“Con la situación ya difícil, desafortunadamente igual nos enfrentamos al inicio de uno de los desabastos de quimioterapias más grande y prolongado que hayamos vivido, el cual ha afectado prácticamente a todas las niñas, niños y adolescentes con cáncer que reciben su tratamiento”, indicaron en el comunicado.