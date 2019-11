Henry Chablé/Mérida

La noticia de que formará parte de los Leones de Yucatán en la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tomó por sorpresa al lanzador Rafael Ordaz Martínez, nacido en Veracruz, pero radicado desde hace mucho en Progreso, Yucatán, quien mencionó que siempre había un sueño vestir la franela del Estado donde creció, y lo hará en 2020 junto a otros jóvenes como Marco Tulio Jaime y Jesús Cruz.

El pitcher derecho, campeón en 2018 con México en el Mundial Sub-23, se encuentra jugando en la Liga Mexicana del Pacífico con los Cañeros de Los Mochis, teniendo marca de 2-0 y efectividad de 1.50 en sus dos primeras aperturas, y fue a través de redes sociales que se enteró de su cambio de Sultanes de Monterrey a los melenudos.

“Es una noticia que en realidad no me esperaba, fue una sorpresa. Me siento contento porque Leones se haya fijado en mí. Ahora estaré en casa junto a familia, eso me ayudará mucho”, comentó vía telefónica el nacido el 17 de febrero de 1995.

En la temporada 2019, Ordaz lanzó para los Sultanes de Monterrey, con los que tuvo récord de 0-1 porcentaje de 7.08 en 20 juegos, de los cuales inició cuatro como abridor. Es un pítcher con experiencia en sucursales de los Yanquis de Nueva York y posee lanzamientos de hasta 95 millas.

El sueño

“Desde pequeño soñé con jugar con los Leones, pues fue el primer equipo al que fui a ver”, indicó el beisbolista que a sus 17 años fue firmado por los del Bronx.

Otro que defenderá la franela de los Leones es Marco Jaime, originario de Phoenix, Arizona, infielder de 23 años que también fue campeón del mundo con México.

Debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con apenas 19 años, con el club Toros de Tijuana, y al año siguiente se unió a la novena de Bravos de León para rápidamente ganarse la titularidad, gracias a su versatilidad y chispa tanto en su ofensiva como en su defensiva.

Actualmente está viendo acción con los Algodoneros de Guasave en su primera campaña en el Pacífico.

Además, los selváticos se hicieron de los derechos de retorno del lanzador derecho Jesús Cruz, de 24 años, de San Luis Potosí.

En 2017 fue firmado por los Cardenales de San Luis, y este año logró sorprender en la loma para ascender hasta el nivel Triple A, viendo acción en 50 juegos para estar muy cerca de llegar a Grandes Ligas.

Ahora está figurando con la Selección Mexicana de Beisbol que avanzó a la Súper Ronda del Premier 12.