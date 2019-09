Rápido y furioso

El primer intento para la preparación del paquete económico y la Ley de Ingresos de 2020 luce muy agresivo. Independientemente de los candados que el SAT nos ha colocado a los contribuyentes para poder fiscalizarnos a sus largas y anchas, ahora se agregan más complicaciones operacionales en los registros de nuestros movimientos contables. Si bien es cierto que con la “ley antilavado” en el año 2013 y todo el cambio de la Ley del ISR en 2014, junto con el Código Fiscal de la Federación, ya nos habíamos complicado algo, ahora vienen situaciones y operaciones que el nuevo gobierno pretende sembrar en su próxima miscelánea fiscal con respecto al paquete de 2020. Por eso, sin importar lo que suceda, evita cometer estos cinco errores en tu empresa para mantenerte sano ante el SAT:

1.- Pagar impuestos fuera de tiempo.- No está a discusión pagar impuestos, la situación sucede cuando no los pagamos en tiempo y forma. Procura estar al día con tu información, para así poder generar el cálculo de tus impuestos y cumplir con la presentación de éstos en los tiempos que marca la ley.

2.- Contratar personal externo poco profesional.- Este tipo de servicios, como muchos otros, cuando los queremos contratar externamente para tener mayor seguridad y confianza, no resultan, porque andamos buscando al más barato y no al mejor. Así como no escatimas en salud con los doctores, evítalo hacer con alguien que te puede “ahorrar” mucho dinero, aunque luego haya consecuencias.

3.- Estar desorganizado con tus archivos contables.- Aunque debería ser con cualquier archivo, aquí nuestro enfoque es el SAT, por eso hablo de los contables. Toda tu información generada por contabilidad debes tenerla por completo a mano, en control tuyo y de fácil ubicación. Respalda constantemente porque esta información puede salvarte de una auditoría.

4.- Desaparecer o ausentarte.- La leyenda en tus documentos que dice “no localizado” digamos que puede ser de los trámites más engorrosos a resolver, pues implica la cancelación de tu sello digital y eso provoca, a su vez, que no puedas emitir facturas, por lo que tendrás que apersonarte de inmediato a resolver el problema. Contesta todo lo que te manden y estate de forma que te encuentren fácilmente.

5.- Falta de presupuestos.- El uso del dinero debe tener una etiqueta antes de su ingreso y antes de usarse, eso permitirá que siempre cuentes con el efectivo correspondiente para hacerle frente a tus compromisos con el SAT.

No olvides que ellos cuentan con la información anticipada de tu emisión y recepción de facturas.