MÉRIDA, Yucatán.- La crisis económica que ha generado la pandemia ha ocasionado que decenas de ciudadanos y comerciantes dejen de pagar por el servicio de la recolección de basura en la ciudad, aseguró el presidente del Consejo de Administración de la Empresa Recolectora de Residuos Pamplona Sergio René Zapata Aguileta.

Precisó que si bien el Gobierno del Estado otorgó un subsidio para el pago del servicio durante dos meses, en la actualidad las personas no pueden solventar este gasto debido a que muchos no tienen trabajo y en el caso de las empresas cerraron sus puertas de manera definitiva o permanecen inactivas.

Aseguró que el 40 por ciento de los usuarios del servicio domiciliario y el 80 por ciento del comercial, no pagan su tarifa, situación que afecta de manera directa al personal de la empresa debido a que este es el mayor ingreso para el pago de nómina.

“La recolección no ha parado, pero el problema es el tema económico, no hay muchos comercios abiertos solo algunas fruterías, cocinas económicas, los que pueden abrir lo hacen pero no están pagando la recolección porque también hubo una mala interpretación de que el decreto emitido era para el 100 por ciento, pero no, solo fue para la domiciliaria no para el servicio comercial”, comentó.

Indicó que sostienen pláticas a través de video llamadas con las autoridades, a fin de establecer alternativas para solventar la situación y continuar con el servicio de calidad porque la situación es difícil para todos porque la economía en general está afectada.

Una de las estrategias que presentaron es la implementación del pago electrónico en línea por el servicio, ya sea por tarjeta de crédito o débito, pero desafortunadamente no hay cultura de cobranza adecuada, lo que se empeora con la pandemia.