Aunque cada año se emiten recomendaciones para que doten de las condiciones necesarias para resguardar a los internos, las cárceles municipales de Yucatán continúan siendo un tema sin atender por parte de los ayuntamientos, señaló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) al dar a conocer la revisión a dichos sitios correspondiente a este año 2024.

El secretario ejecutivo en funciones de presidente de la Codhey, Gustavo Arjona Canto, declaró que de manera generalizada las cárceles municipales carecen de supervisión, lo cual ha generado incluso que las personas privadas de su libertad se suiciden ante la carencia de condiciones dignas para su estancia.

“De manera generalizada es un tema muy recurrente en los municipios, por esa misma falta de supervisión, muchas veces las condiciones que se aseguran a una persona pueden vulnerar sus propios derechos humanos por la falta de supervisión, ha pasado de que personas que son detenidas o que están alcoholizadas no les dan esa vigilancia, no las aseguran debidamente y luego atentan en contra de su vida, esto si bien no forma parte de un delito como tal pero si es una omisión por parte de la autoridad”, señaló.

Gustavo Arjona precisó que en la supervisión a las cárceles municipales evalúan los siguientes elementos: verificación en infraestructura; controles para asegurar a las personas; las certificación médica de cómo entra la persona bajo la custodia de la autoridad municipal; vigilancia; así como condiciones en materia de derechos humanos; entre otros.

Agregó que al término de la supervisión se emiten las recomendaciones, las cuales se entregan al director de la policía municipal, junto con una copia del documento a la presidencia municipal.

A pregunta expresa sobre cuántas son las cárceles municipales en las que consideran que urge se tengan condiciones dignas en esta entidad, el titular de la Codhey, dijo: “el tema es algo que hemos estado batallando, desde hace años emitimos en la Comisión una recomendación general a todos los municipios, para el Gobierno del Estado, pero principalmente dirigida a los municipios, creo que es un tema pendiente que hay que abordar con los municipios, desde hace varios años hemos estado insistiendo con las observaciones y con todos los municipios y es un tema pendiente”.