Agencias La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella, todo el despliegue de exaltación navideña en las redes sociales.

Los grupos de WhatsApp se llenarán de felicitaciones y memes navideños y en Facebook las publicaciones relacionadas con las fiestas alcanzarán su punto álgido.

Otras aplicaciones ponen a disposición de los usuarios sus herramientas para crear contenidos perfectos para la Navidad. En el caso de las Stories de Instagram, podemos gran cantidad de filtros y stickers para darle un toque navideño a los contenidos que publiquemos. Te contamos cómo:

-Música: La opción de poner música en Instagram Stories es perfecta para animar con ritmos navideños nuestras publicaciones. De hecho, ahora mismo, la canción más popular sugerida por Instagram es “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey. Pero con tan solo introducir “Villancicos” en el buscador, tendremos a nuestra disposición una gran variedad de ellos.

-Filtros: Cualquier tipo de celebración en Instagram es un gran evento, y la red social suele lanzar filtros dedicados para cada una de ella. Por ejemplo, este otoño llegó el filtro otoñal, que añade un marco de hojas secas a nuestras publicaciones. Aunque aún no hay ningún filtro especialmente dedicado a la Navidad, es probable que Instagram los integre en los próximos días, así como Máscaras.

De todas maneras, se pueden utilizar los actualmente disponibles para darle un toque más agradable a nuestras fotos de comida, familia y regalos.

-Localización: Es difícil resistirse a hacer una foto de nuestros regalos y poner un sticker de localización que muestre que estamos en el Polo Norte. Aún así, se puede ser más práctico y mostrar a todos nuestros contactos la ubicación en la que estamos estas Navidades para facilitar reuniones.

-GIF: Los GIF son ideales para mostrar nuestro espíritu navideño. Con tan solo buscar en la base de datos de GIPHY la palabra “Navidad” nos encontraremos con todo un ejército de galletas, árboles de Navidad y Papás Noeles bailarines.

-Encuestas: ¿No te decides por un regalo? ¿Tienes dudas sobre qué plato preparar para estas fiestas? Las encuestas de Instagram pueden ser una herramienta perfecta para salir de dudas con ayuda de nuestros seguidores. Haz una pregunta a tus seguidores y haz que tus Navidades sean un poco más democráticas.