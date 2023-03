El área de “Chichén Viejo”, que corresponde a la serie inicial, fue el marco perfecto para que tres mujeres que han influido, cada una desde su trinchera, en el fomento y la promoción de Yucatán como un destino que se debe visitar, hablen en el Foro Mujer y el Turismo.

Este evento lo organizó ayer el Consejo Empresarial Turístico (Cetur) de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde empresarios, estudiantes, arqueólogos e invitados especialistas en el tema conocieron de viva voz de estas tres mujeres el aporte que han realizado para que el turismo la entidad se acrecenté.

Las panelistas que participarán durante el foro, que busca debatir la situación actual y el rumbo de la industria, fueron la empresaria experta en organización de eventos Kitzia Morales, la empresaria gastronómica Miriam Azcorra y Federica Sodi, directora de la zona arqueológica de Dzibilchaltún.

El evento inició a las 11 de la mañana, con una ceremonia maya, en la cual se le pidió permiso a los dueños de la tierra, donde el presidente del Cetur, Jorge Carrillo Sáenz dio la bienvenida a este foro en la zona nueva de Chichén, que se abrirá al público hasta diciembre próximo.

Miriam Azcorra comentó que las mujeres se enfrentan varios obstáculos en su quehacer diario, pero uno de ellos es la manera de no creer lo que está haciendo, y que lo hace bien en el sector turístico más de la mitad de los que trabajan ahí es mujer, pero estas están en mando medios y bajos, muchas veces se tiene la capacidad y la mujer no confía en ello y por ende los demás no lo hacen.

Por su parte, para Kitzia Morales el grave problema al que nos enfrentamos ahora y siempre es compaginar la familia y el trabajo de una manera sana, habló por las de su generación que a su parecer creen que deben dar el doble para que nos respeten y valoren, lo importante ahora es que la mujer se preocupe por su bienestar personal, físico, mental y cuidar a su familia, porque si una mujer no se siente bien no da el 100%.

Federica Sodi explicó que hablar de los retos de la mujer es hablar desde las vivencias personales, las mujeres tienen muchos que dar en todos los ámbitos, no es un pleito de también quiero dar, es un equilibrio que debe haber en ambas partes.