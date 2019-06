El recuento de los “daños”

El recién pasado 25 de mayo, tuve la gran oportunidad de participar como speaker en un evento TEDx (T: Tecnología, E: Entretenimiento y D: Diseño) que con gran éxito organizan por cuarta ocasión los hermanos Gerardo y Felipe Ortiz aquí en la ciudad de Mérida, aunque ésta es la primera con la licencia o permiso de TEDxMérida.

El tema central del evento fue: REINICIO. Intentando y logrando como siempre compartir ideas a la sociedad que aporten diferentes cosas en los ramos antes mencionados; este evento, además de tener un lleno absoluto y haberse agotado los boletos desde dos semanas antes, logra esa vibra y comunión entre personas que por un lapso de 6 horas intercambian ideas, opiniones y experiencias entre ellas y ante el público que llenó el teatro Peón Contreras. Pero yo quiero compartirte cinco lecciones que me dejó haber participado en este evento:

1.- La importancia del trabajo en equipo.- Nada de esto hubiera sido posible si no se forma un equipo de trabajo enfocado y con los mismos objetivos, pero, sobre todo, casado con la misión de los organizadores para ayudarlos a realizar lo que siempre quisieron. Equipo de speakers, técnicos, patrocinadores, etc.

2.- El enriquecimiento personal.- El aprendizaje que te llevas es invaluable, pues no solo conoces más otras áreas que no frecuentas, sino que además sumas amistades reales, con lazos fuertes, pues todos caminan hacia la misma meta. No olvides que cada experiencia vivida, si la enfocas correctamente, te hace mejor persona.

3.- La aceptación.- La sencillez y humildad nunca deben perderse ahí, pues, además de la responsabilidad que llevas de dejar un mensaje a la gente, debes aceptar que cada quien tiene una opinión sobre tu tema o el de otros compañeros y es debatible siempre. Pero la idea principal es esa, exponer el asunto para dejar la semilla sembrada.

4.- El ser agradecido.- Independientemente del resultado del evento, que, cabe mencionar, fue fenomenal, hay que agradecer a aquellos que confiaron en ti para formar parte de un grupo muy selecto de personas para participar en el evento. Pero también agradecer por la convivencia y el tiempo invertido; en sí, por toda la experiencia vivida.

5.- La importancia de contar con metas.- Me queda claro que, si éste no hubiera sido uno de mis sueños por cumplir, no hubiera peleado por estar ahí. Desde la primera vez que puse en mi lista de cosas que lograr mi participación en un evento TEDx era uno de mis objetivos pasaron ocho años. Sin metas, no hay rumbos.