Invertir en infraestructura apuntala la recuperación económica

La inversión en infraestructura es el mejor generador de crecimiento económico en los estados, sobre todo cuando se presenta una crisis como la actual pandemia, aseguró el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Yucatán, Raúl Monforte González.

Celebró que la autoridad estatal y municipal soliciten empréstitos porque significa que se invertirá en obra pública, que contribuirá a la recuperación económica no sólo de las empresas afiliadas a la CMIC, sino en general la economía se vitaliza y dinamiza cuando hay inversión en infraestructura.

Lo anterior, en relación a la autorización del Congreso local al Gobierno del Estado para contratar créditos por mil 735 millones de pesos para el proyecto del transporte Ie-Tram, y 350 mdp al Ayuntamiento para infraestructura y mercados.

“Es importante que las instituciones que tienen solidez financiera consideren endeudarse para invertir en infraestructura, y aquí, en ambos casos, el Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Mérida, tienen esa característica de finanzas sanas con altos niveles de transparencia”, explicó.

El también colaborador de El poder la pluma estimó que en la actualidad alrededor del 40 por ciento de las obras que se desarrollan en el Estado y el municipio las realizan empresas afiliadas a la cámara que representa, sin embargo, se trabajará para incrementar el porcentaje y tenga mayor participación y transparencia de las obras.

Monforte González reconoció que en años anteriores, incluso antes del actual Gobierno Federal, se enviaba a los estados de tres a cuatro veces más recursos para obra pública de diferentes programas.

“Es una caída importante, ya no se les da a los estados ni municipios esas cantidades, incluso las dependencias federales de repente dicen que hay inversión en el Estado, claro, como el tren maya que está a cargo de una sola firma, pero eso no lo vemos las micro, pequeñas y medianas empresas de Yucatán, no es que no sea inversión, pero nos perjudica porque escasea la mano de obra, hace que suban los precios; no estamos en contra de que la gente gane más, pero sí genera inestabilidad y carestía”, indicó.

