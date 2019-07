Reestructuran el deporte de alto rendimiento en Yucatán

Marco Moreno/Mérida

El Instituto del Deporte a través de su Dirección de Alto Rendimiento realizó un análisis de los cambios y reestructuración en esa dirección de la que dependen el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Ciencias Aplicadas al Deporte y en el que también se incluye la categorización de deportes y becas deportivas.

Acompañada del titular de la dependencia deportiva, Carlos Sáenz Castillo, Astrid Novelo Rosas, directora de Alto Rendimiento, expuso el análisis y la propuesta de la dirección a su cargo que tiene programada para el ciclo competitivo 2019-20 y en la que se busca un mejor rendimiento para los atletas yucatecos.

Expuso que estos cambios obedecen a buscar mejores condiciones para el atleta y llegar al alto rendimiento; destacó que uno de estos cambios se dará en el área de medicina deportiva, ya que no cumplía con su objetivo principal que es el de ayudar a los atletas para obtener mejores resultados.

El Centro de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas al Deporte contaba con una planta laboral de siete rehabilitadores, 14 psicólogos, 12 médicos, 12 nutriólogos y un odontólogo que eroga ban una nómina mensual de 370 mil pesos, pero carecía de la tecnología para llevar a cabo pruebas de medición de fuerza, rehabilitación, odontología, entre otros servicios la inversión para dejar en óptimas condiciones el área es de 10 millones de pesos.

Sobre el tema del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD), con una vida de 13 años, ha sido la casa de innumerables atletas de alto rendimiento que han destacó a nivel nacional e internacional el CARD contaba en este ciclo escolar y deportivo con una matrícula de 204 atletas de los cuales 61 fueron medallistas en la Olimpiada Nacional y 21 en el Nacional Juvenil, es decir, el 47.6 por ciento del total de la delegación; aun con estas cifras el nivel de obtención de preseas por los atletas del CARD es considerado bajo en relación con la matrícula existente.

Destacó que en la actualidad el CARD no cuenta con reglas de operación, por lo que ya se encuentran trabajando de forma conjuntam IDEY, Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y Secretaría de Educación (Segey), para elaborar un reglamento que permita valorar quienes deben pertenecer a este centro de alto rendimiento.

“Detectamos deportistas de disciplinas que no forman parte de la Olimpiada Nacional como ballet o futbol, así como deportistas que no lograron su pase a la etapa nacional y deportistas que no aportaban medallas de disciplinas como bádminton y raquetbol”, dijo Novelo Rosas.