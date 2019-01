La vida a través de las manos

Déjenme compartirles una de las experiencias más gratificantes y significativas que he tenido en los últimos días, algo que me permitió una verdadera reflexión y que sin duda me hizo valorar todo lo bueno, lo malo y los retos y obstáculos a que algunas personas se enfrentan para lograr méritos que para la mayoría serían imposibles, méritos que se sobreponen a las limitantes físicas, económicas y sociales.

Al investigar sobre la discapacidad visual en Yucatán llegué al nombre de Jorge Medina, un hombre que a lo largo de décadas se ha dedicado a enseñar Braille, el cual es un sistema de lectura y escritura táctil para personas que han perdido la visión; en el pasado fue docente en la extinta escuela de carentes de vista, donde muchas personas tuvieron las bases para salir adelante. La materia que este hombre impartió fue precisamente el Braille y a pesar de que la escuela ya no funciona continúa impartiendo sus enseñanzas a una nueva generación de pupilos, ansiosos de adquirir esta herramienta que les permitirá valerse por sí mismos e incluirse en una sociedad y tiempo cada vez más complicados.

Al tener un diálogo con este personaje pude conocer un poco más sobre su discapacidad, sobre lo que lo llevó a su condición actual, pero sobre todo adentrarme en las motivaciones que lo hacen digno de admirar, y es que la situación en la que vive nunca ha sido una limitante para hacer y deshacer todo lo que su mente ha imaginado, ya que desde los primeros meses de vida perdió la visibilidad y aprendió esta herramienta que años más tarde se convirtió en su principal impulso para apoyar al prójimo y en este caso a quienes al igual que él afrontan las dificultades que conlleva esta condición.

A pesar de los años y la edad sigue con el mismo impulso. Al preguntar referencias sobre su labor a especialistas me recomendaron escuchar su experiencia, pero sobre todo verlo en acción, ya que esto permitiría que tenga un panorama más amplio sobre la discapacidad, y así fue, ya que es una persona independiente, que no se limita a esperar la mano amiga para poder desenvolverse y a pesar de que su paso es lento, es seguro y con mucha determinación.

Algo que también me sorprendió es que es una persona llena de sueños y proyectos, ya que entre sus planes está crear la primera biblioteca del estado en Braille, misma que pretende abrir al público para que conozca un poco más de esta herramienta para las personas invidentes y que todos sepan la forma en que este sector de la población explora el mundo de las letras a través de las manos y de esta forma lograr mayor sensibilización en una sociedad a la que le urge una buena dosis de conciencia y amor al prójimo, algo que sin duda Jorge Medina puede compartir.

Feliz año estimado lector y que mis palabras sirvan para que este año las cosas sean diferentes y mucho mejores.