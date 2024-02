Es te próximo miércoles es día del amor y de la amistad. Y bueno es razonar si lo que tienes el día de hoy es amor o enamoramiento.

Una de las libertades que buscamos en la vida es amar a quien nos plazca. Para muchos amar es: abrirse y entregarse, que representa un peligro, pues temen ser vulnerables, y salir lastimados y perder su libertad.

Por eso, tantas personas prefieren tener relaciones intrascendentes, que “medio llenen sus vacíos”, pero que no representen responsabilidad alguna.

“El egoísmo rehúye el compromiso”. Es más cómodo jugar al amor, que amar plena y responsablemente. Este aspecto de la pareja incluye el amor físico, la atracción sexual que, aunada al respeto y admiración, hacen que esos sentimientos juntos, conformen el verdadero amor.

El enamoramiento es fuego presuntuoso, una pasión pasajera. El enamoramiento es casi siempre producto de la ilusión. El amor se forja con realidades, con vivencias compartidas, con pruebas de solidaridad y lealtad. Cuánta gente se enamora y se desenamora.

En cuanto la fantasía desaparece o el capricho se satisface, se acaba el enamoramiento. El enamoramiento es sólo el prólogo del amor. El amor requiere: tiempo, maduración y pruebas. Cuestionar nuestros sentimientos y evaluar nuestras reacciones son actos de conciencia, que debemos de tomar en serio.

¡Cuántos fracasos matrimoniales se evitarían si la pareja se comportara con honestidad y madurez! Es bueno confesar nuestros defectos abiertamente y no pretender lo que no somos en verdad.

Para que el amor crezca y se enriquezca es necesario sentirse libre de ser como somos, de pensar como pensamos y de hacer lo que realmente queremos.

Sería bueno que este 14 de febrero nos preguntemos si lo que tenemos es ¿amor o enamoramiento? “Un amor basado en el miedo está predestinado a desaparecer”.

No se puede amar al que se le teme. Debemos de darnos esa libertad que nos permite ser tal como somos, sin máscaras, sin fingimientos, sin temores. La libertad y responsabilidad van de la mano, y sólo cuando se madura se puede gozar de libertad.

Dios nos dio libre albedrío de escoger, de elegir, de cambiar o de rechazar. Amar libre y responsablemente es lo que le dará significado a nuestra vida. Hay que perder el miedo a la libertad de actuar espontáneamente, sin miedo ni desconfianza.

No reprimamos nuestras palabras de afecto, ni nuestro deseo de manifestar nuestro cariño corporalmente: “¡Qué bien se siente recibir un abrazo, un beso espontáneo, no obligado ni convencional!”

La gente anhela ser amada, pero tiene miedo de amar y de dar; teme empobrecerse cuando, por el contrario, uno puede amar y acrecentar su capacidad de querer.

Cuánta felicidad nos da el ser sentidos y amados: los animales, los niños, en fin, todos los seres necesitamos amor comprensión y aceptación.

Si tratamos de soltar esas cadenas que nos impiden gozar el amor, veremos cuán ligeros nos sentiremos, libres de cargas y trabas innecesarias, que no nos permiten disfrutar la plenitud del amor.

El amor necesita expresarse físicamente. Necesitamos decir: “Me importas, te veo, me agradas”. Cada uno tiene su forma especial de amar.

En algunos esta forma es limitada y esto es por ignorar que el amor se aprende... que al amor debe de cuidarse para hacerlo crecer.

La mayoría de las personas presupone que el amor está latente en todo ser humano, y no se preocupa por aprender amar. “El amor es la experiencia más importante de nuestra vida”.

No se puede dar lo que no se posee; para dar amor hay que tener amor. No se puede enseñar lo que no se entiende; para enseñar el amor hay que comprender el amor.

No se puede saber lo que no se estudia; para estudiar el amor, es necesario vivir en el amor. Y nunca olvidemos: “Para dedicarse al amor es necesario crecer eternamente en el amor”.