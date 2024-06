¿Felicidad o sentimientos?

William James fue uno de los grandes psicólo - gos y filósofos de Estados Unidos. Una vez le preguntaron cuál consideraba que era el descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano en los últimos cien años. Su respuesta fue: “Hasta ahora se pensaba que para actuar había que sentir. Hoy se sabe que el sentimiento aparece cuando empezamos a actuar. Este es para mí el descubrimiento más grande del siglo en el campo del desarrollo humano”.

James resume el descubrimiento con el siguiente adagio: “El pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta”. Aunque usted se deprima, si empieza a actuar como si fuera feliz, acabará sintiéndose feliz, y por lo tanto lo será. El comportamiento cambia el sentimiento, el sentimiento cambia el pensamiento”. La mayoría de la gente dice: “lo haré el día en que me sienta bien”. No es este el camino. Hoy tiene que comenzar actuar inmediatamente, y las cosas cambiarán dentro y fuera de usted. Intención sin acción es ilusión. Atrévase a hacer… ¡y el poder le será dado!

En Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, el curso con más popularidad y éxito enseña cómo aprender a ser más felices. La clase de Psicología Positiva dictada por Ben Shahar atrae a 1,400 alumnos por semestre y el 20% de los graduados toman este curso electivo.

Según Ben Shahar, la clase que se centra en la felicidad, la autoestima y la motivación, les da a los estudiantes herramientas para conseguir el éxito y encarar la vida con más alegría. Este profesor de 35 años, que algunos consideran “el gurú de descanso de la felicidad”, destaca en su clase consejos claves para mejorar la calidad de nuestro estado personal, y que contribuyen a la generación de una vida positiva:

Primera. Practica actividad física: Expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. Treinta minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés.

Segunda. Desayuna: Algunas personas se saltan el desayuno por falta de tiempo o para no engordar. Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y desempeñar exitosamente tus actividades.

Tercera. Agradece a Dios todo lo que tienes: Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad. ¡Enfócate en las cosas buenas!

Cuarta. Sé asertivo: Pide lo que quieras y di lo que piensas. Ser asertivo ayuda a mejorar tu autoestima. Ser dejado y quedarte en silencio genera tristeza y desesperanza

Quinta. Enfrenta tus retos: Estudios demuestran que cuanto más postergas algo, más ansiedad y tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas.

Sexta. Escribe recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados: Llena tu nevera, tu computadora, tu escritorio, tu cuarto, TU VIDA de recuerdos bonitos.

Séptima. Siempre saluda y sé amable con otras personas: Más de cien investigaciones afirman que con sólo sonreír cambia el estado de ánimo. Arréglate y siéntete atractivo: ¡Ponte guap@! El 41% de la gente dice que se sienten más feliz cuando piensa que se ve bien.

Y la más importante: Cree fervientemente en Dios, que con Él ¡nada es imposible! La felicidad es como un control remoto: la perdemos a cada rato, nos volvemos locos buscándola, y muchas veces, sin saberlo, estamos sentados encima de ella. La actitud es el 100%. Acostúmbrate a serte fiel a ti mismo, y sobre todo acostúmbrate a celebrar tus logros. Hoy, mañana y siempre, acostúmbrate a que antes de rezar, perdona; antes de hablar, escucha; antes de escribir, piensa; antes de gastar, gana; antes de criticar, espera; y antes de rendirte, prueba.