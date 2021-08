Cómo quieres vivir los próximos 10 o 15 años de tu vida? ¿Igual que hasta ahora lo has hecho? ¿Cuánto tiempo llevas viviendo esta pandemia con temor e inquietud? ¿Qué te gustaría conseguir o cambiar de ti, que hasta ahora te ha parecido imposible? ¿Qué tanto te actualizas, lees, estudias o tomas cursos?

Después de esta pandemia tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Este es un momento muy importante de nuestra existencia. Trata de imaginar y de sentir cómo quieres vivir los próximos años de tu vida, y ponte en marcha para reducir el espacio y el tiempo que hay entre lo que eres y lo que realmente quieres conseguir: ¡tu meta!

El año pasado me dejó mucha enseñanza. Pasé por una enfermedad y una operación que me hicieron valorar más la vida y aprender a disfrutar de las cosas que tengo y que no había aprendido a valorar.

Muchas veces vivimos demasiado aprisa y se nos olvida para qué vivimos. Ahora entiendo que el mejor lugar para un nuevo comienzo es ¡donde estoy ahora! Antes de cambiar de dirección, pienso en ¡cambiar de actitud!

Cuando cambias, tu situación cambia, es una ley. No hay que olvidar que todos fracasamos, nos enfermamos y nos deprimimos. Pero lo que duele no es el fracaso, la enfermedad o la depresión, sino saber que no dimos lo mejor de nosotros. Deja que la disciplina se encargue de las pequeñas cosas, esas que no te agradan, y puedas dedicar tu vida a hacer las grandes cosas que sí te agradan. No seas como aquel a quien le preguntaron si estaba contento y respondió: “¿Contento?, ¡no tengo tiempo de estar contento!”.

La gente feliz no sólo acepta el cambio, ¡lo aprovecha!. Son las personas que dicen: ¿Por qué habría de querer que los próximos cinco años fueran como los últimos cinco? Cuando te apegas demasiado a las cosas, a la gente, al dinero... ¡la riegas!

El reto en la vida es valorar todo y no apegarse a nada. Mi meta ahora es ser feliz con lo que tengo y disfrutar lo que Dios me ha dado, y que por mi soberbia no lo había valorado.

La próxima vez que estés molesto con la pandemia o con el gobierno, recuerda que lo que te enoja no es la gente, sino lo que piensas de ella. Cualquier pensamiento que te provoque dolor es sólo un pensamiento, y tú puedes cambiarlo.

Mientras más emocional seas respecto a las cosas, menos control tendrás. La mayoría de la gente es muy emocional respecto al dinero, por lo tanto están fuera de control. Hay que luchar contra el pesimismo.

Si tienes miedo de que algo pueda salirte mal en un futuro cercano, procura mantener tu mente en otras cosas. Busca el consejo y apoyo de amigos optimistas, esos que te ayudan a ver las cosas de un color menos negro.

Y no te preocupes por haber dejado un trabajo sin terminar, haz lo humanamente posible por concluirlo, pero no te angusties si no lo puedes lograr. Aprende a ocuparte y no preocuparte.

Si logramos poner en práctica los consejos anteriores y vivimos en espera de lograr nuestras metas, eso es: ser felices y disfrutar el hoy y el ahora. Nos llenaremos de energía, renovaremos nuestras ilusiones y nos moveremos hacia un objetivo; nos equilibraremos y conseguiremos ese bienestar que tanto estamos buscando desde hace tiempo.

Ánimo, de esta pandemia ¡saldremos adelante!