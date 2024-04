Reglas para lograr el éxito y ser feliz

Llegaron a mis manos las siguientes reglas para logar el éxito y ser feliz. Siento la necesidad de compartirlas con mis lectores, por lo sencillo y fácil que son para aplicarlas en nuestra vida y tratar de conllevarlas cada día.

La primera regla dice: “El dinero no crea al hombre, sino que fue el hombre el que creó el dinero”. ¿Eres esclavo del dinero? Es una buena pregunta para reflexionar y analizar si en nuestra familia y en nuestro trabajo usamos el dinero o somos esclavos de él. La segunda regla dice: “La vida es tan simple como usted la haga”.

Lo triste es que somos expertos en complicar nuestra existencia con problemas banales y sin soluciones. La simplicidad de las cosas hace la vida fácil y llevadera. De todos los problemas que creamos en nuestra mente el 80 por ciento no van a suceder, y el 20 por ciento restante los podemos sobrellevar y solucionar. Otra regla muy buena dice: “No haga lo que los otros digan. Escúchelos, pero haga lo que a usted le hace sentir mejor”.

No hay que olvidar que no somos mejores porque nos alaben, ni peores porque nos critiquen. Si lo que estás haciendo te da felicidad, vuélvelo a hacer, de lo contrario… cámbialo y olvídalo. “No se vaya por las marcas, póngase aquellas cosas con las que se sienta cómodo”.

Esta regla te da felicidad y bienestar. Cuántas personas viven del glamur y del qué dirán, pero tienen una vida amargada de infelicidad viviendo vidas ajenas y gastando su dinero en cosas innecesarias. No olvides: “gasta en aquello que de verdad necesites”. Después de todo, es tu vida, ¿para qué darles la oportunidad a otros de manejarte? Otra regla muy cierta dice: “Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces ¿para qué sirve?”.

No eres dueño de lo que tienes, sino de lo que disfrutas. Tal vez llevas en la cara un signo de pesos, eso es igual ¡a la muerte! Porque cuando te vayas de este mundo nada te vas a llevar. Trata de servir y de ayudar a tu prójimo, lo poco o mucho que puedas ¡hazlo! Siempre habrá bendiciones para aquellos que saben compartir.

Y la última regla: El consumismo es muy buen plan para lograr… ¡ser infeliz! No gastes el dinero que no tienes. El crédito, los préstamos, etc., fueron inventados por la sociedad de consumo.

Este sexenio fue el del consumismo: con su mismo auto, con su misma ropa, con su mismo trabajo, etc. Antes de comprar algo, pregúntate: ¿qué me pasará si no lo compro? Si la respuesta es “‘nada”, entonces no lo compres; porque no lo necesitas. “Nada hemos traído al mundo y nada nos vamos a llevar”.