Si tienes un hueco en tu vida, llénalo de amor

“No te subestimes comparándote con los demás. Todos somos diferentes y cada uno es especial”. Es una frase de Nancy Sims, y qué bueno es aplicarla en nuestra vida.

No debemos establecer nuestros objetivos de acuerdo con lo que otros consideran importante, sólo nosotros sabemos qué es lo mejor para uno mismo.

Pero, cuántas veces olvidamos lo que es más importante en nuestra vida. Olvidamos a los padres, la pareja, los hijos y a los hermanos.

Nunca debemos dar por sentado aquello que está más cercano a nuestro corazón, sino aferrarse, ya que sin eso la vida carece de sentido.

Tal vez hoy sientas que el momento económico te pega y quieres volver a épocas pasadas. No dejes que la vida se te escape de las manos por vivir en el pasado o pensar en el futuro.

“El pasado es de los muertos y el futuro es de Dios”. Si vives tu vida un día a la vez, vivirás todos y cada uno de ellos. No te des por vencido cuando todavía tienes algo para dar.

Debemos entender que nada está realmente terminado, sino hasta el momento en que dejamos de intentarlo.

Los problemas de hoy son oportunidades que Dios nos envía para crecer en nuestra superación personal.

Hay que tener ánimo, optimismo y espíritu de lucha ante las adversidades que nos impone la vida. Tal vez perdimos nuestro trabajo o el Gobierno nos está ahogando con nuevos impuestos.

Pero tenemos el derecho a protestar y de luchar. No somos perfectos, sí perfectibles. No hay que tener miedo de reconocer que somos imperfectos, ese es el frágil lazo que nos une a los demás.

Al vernos al espejo todas las mañanas hay que decirle a esa persona: “No temas enfrentar riesgos”.

Porque es precisamente asumiendo los riesgos cuando aprendemos a ser valientes. Este consejo me lo dio un amigo, y todos los días trato de practicarlo.

Buscar “la alegría, el optimismo y el amor” debe ser nuestra meta de cada día. No hay que dejar el amor fuera de nuestra vida, y nunca pensar que es imposible encontrarlo; porque la forma más eficaz de recibir amor, es dar amor; la forma mas rápida de perder el amor, es sofocarlo y aferrase a él; la mejor manera de conservar el amor, es darle alas.

Bien dice Amado Nervo: “Si tienes un hueco en tu vida, llénalo de amor”. No dejemos que la crisis y el Gobierno nos quiten nuestros sueños. Nunca hay que perderlos.

Quedarse sin sueños es quedarse sin esperanzas, y vivir sin esperanzas es vivir sin un propósito. Dos frases guardo de una carta que me envió mi madre hace muchos años: “No corras por la vida hasta terminar olvidando no sólo dónde has estado, sino también a dónde vas”.

Y la segunda dice: “La vida no es una carrera, sino un viaje que debe ser disfrutado a cada paso”. Hoy es un buen día para buscar la alegría, el optimismo y el amor.