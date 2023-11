En refugio de Mérida viven 65 mujeres y sus familias para evitar violencia

MÉRIDA, Yuc.- Este sábado 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en Mérida hay 65 mujeres resguardadas junto con sus familias en un refugio, debido a la violencia que recibieron de sus parejas.

La directora de la organización feminista Red de Refugios de México, Wendy Figueroa Morales, aseveró que en lo que va de este 2023 se atendió más de 15 mil mujeres, niños y niñas en los 76 espacios de protección de dicha Red a nivel nacional.

La Red Nacional de Refugios, AC es una organización feminista integrada por 76 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencias con cobertura nacional e internacional.

En Mérida son 65 mujeres, que junto con sus familias se encuentran en uno de estos refugios.

Precisó que el 87 por ciento de los agresores tiene lazos con el crimen organizado, o con alguna corporación que debe salvaguardar el orden en la entidad y, además, usan armas, lo que implica un mayor riesgo, tanto para las mujeres, como para los profesionistas las apoyan.

Falta de presupuesto

“En México, en el actual Gobierno llevamos cuatro años consecutivos sin que exista un incremento para el tema de refugios. Ha habido reducciones y esto es porque no se identifican las realidades y las necesidades", explicó Wendy Figueroa.

Por ejemplo, continuó, en el 2021 la inflación de alimentos fue del 13 por ciento, mientras que el incremento para refugios fue del 0 por ciento.

Destacó que esto lleva a que las compañeras no puedan cubrir las necesidades de las mujeres que acuden por ayuda, porque no alcanza y no se han detenido a elaborar un presupuesto con perspectiva de género, reconociendo cuales son los servicios y las necesidades de las mujeres que utilizan los refugios.

“Esto debilita la atención y pone en aprietos a quienes ofrecen el apoyo en estos lugares”, detalló.

Aseguró que la Alcaldía de Mérida es la única que históricamente, desde que son integrantes de la Red de Refugios de México desde hace 10 años, responden a este compromiso.