Sin otra oportunidad, será hasta el próximo año que maestros cambien de plaza

MÉRIDA, Yucatán.- Los profesores que presentaron problemas y no pudieron registrarse a la convocatoria de los cambios de centros de trabajo en educación básica para el ciclo escolar 2022-2023 tendrán que esperar hasta el próximo año cuando se lance un nuevo documento para volver a participar, ya que por ahora no podrán aspirar a cambiarse de escuela, puesto que el registro cerró el pasado domingo 24 de abril.

Ayer, el secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Ricardo Francisco Espinoza Magaña, apuntó que hasta ahora no han recibido una respuesta por parte de la autoridad educativa al documento que entregaron el pasado lunes, donde manifestaron el problema que surgió este proceso.

Precisó que de acuerdo a los reportes del magisterio, son alrededor de 10 los profesores que presentaron inconvenientes en el trámite de registro y entrega de documentos, toda vez que la convocatoria se publicó en el pasado período vacacional de Semana Santa y por ende muchos tuvieron problemas para la validación de los documentos.

“Ahora sabemos que los maestros de educación básica que no participaron en esta convocatoria tendrán que esperarse hasta el próximo año para poder participar y esperemos que, en ese lapso de tiempo, no sean víctimas de algún accidente, ya que muchos tienen que recorrer grandes distancias para llegar a sus centros de trabajo”, expuso.

El líder sindical explicó que existen profesores que todos los días tienen que viajar más de una hora y media o dos horas para llegar a sus colegios asignados, por lo que después de cumplir con estos requisitos el proceso de cambios de adscripción o centros de trabajo representaban una buena oportunidad para estar más cerca, pero dado que el registro ya cerró algunos se quedaron sin esa posibilidad.

“Hay compañeros y compañeras que no pudieron registrarse y es un año más que tendrán que esperar… espero que la economía de esas familias en este año no se vea afectada y los docentes sigan buscando como salir adelante, pues al no tener las facilidades para cambiar de escuela, si tendrán algunas dificultades”, anotó.

