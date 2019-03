Novedades Yucatán/Mérida

Ante las reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) recibe un mayor número de solicitudes de protección de marcas no “tradicionales”, como las olfativas, incluso una de ellas busca registrar un producto con olor a cannabis, informó su titular Jesús Vega Herrera.

Explicó que en 2018 se tuvieron dos solicitudes a nivel nacional con esta denominación; sin embargo, este año, tan solo en el Estado, se han registrado siete.

“El producto que se busca registrar no es en base a la planta de marihuana, sino una imitación del olor, por lo que todavía se analiza si es susceptible de protección. Creemos que sí es viable porque no se busca trabajar directamente con la planta. Esta propuesta demuestra que las empresas locales están innovando, pero también que hay mercado para ello; por lo que no dudamos que Yucatán sea un referente en la solicitud de marcas olfativas este año”, expresó.

Por ahora, las siete solicitudes están en un proceso jurídico donde se analizan las características que pide la ley de propiedad intelectual para ser registradas.

Informó que las restantes peticiones son de productos y servicios comunes para el hogar, pero el que más llama la atención es el que tendría olor a cannabis. También se han acercado interesados en registrar marcas de perfumería o para producto de ese tipo, pero éstos no son viables, debido a que, por definición, su atractivo es el olor.

Recordó que las marcas “no tradicionales”, como se conocen coloquialmente, son las que cualquiera de nuestros sentidos pueden percibir, por lo que no solo se habla del sentido de la vista, sino también del olfato.