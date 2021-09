Luego de 18 meses con las escuelas cerradas, esta mañana se abrieron nuevamente las puertas para recibir a miles de estudiantes yucatecos de nivel básico cuyos padres optaron por la opción semipresencial en este curso 2021-2022.

Desde minutos antes de las 07:00 am., en distintas escuelas de Mérida se apreció cómo llegaron los alumnos muy emocionados incluso antes de que se abrieran las rejas de los colegios, con el fin de que no se presenten aglomeraciones.

Al respecto, el Gobierno del Estado recordó que el regreso a clases en Yucatán es voluntario, cada mamá, papá y tutor decidió si manda a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia.

Quienes tuvieron alguna razón para no mandar a sus hijos a la escuela, no fue necesario hacerlo y pueden continuar estudiando a través de los medios digitales como se ha hecho hasta ahora y quienes sí tuvieron el deseo de que sus hijos regresaran a la escuela, lo pudieron hacer con todas las medidas y filtros sanitarios establecidos.

Tres filtros para ir a la escuela

Es importante resaltar que, para este regreso a clases seguro, los alumnos que asistan a clases presenciales de manera voluntaria pasan por 3 filtros: el primero en casa con la vigilancia de cualquier síntoma, el segundo en la entrada de la escuela con la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y un breve cuestionario y el tercero en los salones, donde los maestros estarán atentos si hay algún niño que presente algún síntoma de la enfermedad.

Este fue el caso de la alumna de Yoselin Tut Lira, de cuarto grado de la escuela primaria estatal de tiempo completo “Manuel Sarrado”, quien minutos antes de las 7 de la mañana llegó acompañada de su madre Carolina Lira Gil, como parte del regreso a clases voluntario.

Ante ello, la madre de la familia comentó que considera apropiadas las medidas sanitarias establecidas para este regreso a clases seguro, ya que la salud de los niños es lo más importante.

“Me siento segura de este regreso a clases voluntario. Confío en la escuela y antes de que mi hija me pidiera regresar, yo vine a hablar con los maestros porque no voy a exponer la salud de mi hija, por lo que confío en los filtros y protocolos que se han establecido. Me mostraron el salón de clases, cómo van a estar distribuidos los niños y los grupos", externó la mujer.

Reuniones con padres de familia

Como se informó, durante la semana pasada los profesores de educación básica realizaron reuniones los papás para efectos de trabajar el método de regreso y consensuar en ese sentido, por lo que las entrevistas con los padres de familia fueron fundamentales para conocer cuántos alumnos volverían a clases presenciales y, a partir de eso, se definió la modalidad y la distribución de los y las estudiantes en subgrupos.