Afirman que Yucatán requiere una ley que regule los servicios de emergencias

Yucatán requiere de una ley que regule la atención prehospitalaria, porque si bien la atención que se brinda actualmente es buena, el Estado con su crecimiento necesita profesionalizar la atención a las emergencias, consideró Juan Alberto Cortázar Vivas, asesor de Seguridad y Protección Civil.

“Hoy por hoy, la práctica prehospitalaria en Yucatán no está regulada. Hay carencia de ambulancias. El sistema de emergencias no está armonizado, no hay un sistema como tal, está en vías de desarrollo pero no hay un sistema sólido. Es necesario una homogenización de los servicios de urgencias”, expuso.

El director de la empresa ACSUR Asesoría y Capacitación del Sureste dijo que los tiempos exigen una mejor atención prehospitalaria en donde se involucren los médicos y enfermeras.

“Ahora tenemos cerca de 50 ambulancias entre SSP y Cruz Roja, de acuerdo con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) se requieren más. El servicio que se presta ahora es bueno, pero podemos mejorar y dar el salto hacia la profesionalización. Los que hoy trabajamos en este tema, buscamos que haya un mejor futuro para que los paramédicos que se están formando actualmente puedan aspirar a mejores sueldos, mejores condiciones de vida. Se tiene que pensar que el paramédico es un profesional”, expresó.

Cortázar Vivas dijo que como profesionales de la salud los paramédicos se forman durante un año pero que se requiere regular este tema, buscando que se cuente con certificaciones REVOE.

“Se requiere que se garantice que quien está en un ambulancia cuente con la certificación y los mejores conocimientos para atender las emergencias. Yucatán debe ir caminando hacia ahí, varios estados han mejorado su sistema de emergencias y aquí, con la suma de todas las voluntades, seguramente tendremos una ley que regule la atención prehospitalaria”, finalizó.

El especialista en Protección Civil y Seguridad y capacitación como Técnico en Urgencias Médicas colaboró con sus aportaciones en la creación de la Ley de Edificios y Espacios Cardioprotegidos del Estado de Yucatán, publicada por medio del Decreto 219/2020, el 22 de mayo de 2020, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

Actualmente colabora con la diputada Karem Achach en la iniciativa de ley que regule la seguridad en los entornos acuáticos como son albercas, cenotes, aguadas y playas públicas, previniendo muertes por ahogamiento.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Arranca ruta gratuita Héroes Ciudadanos, para policías, soldados y más personal

¿Tienes problemas oculares? Hay exámenes a bajo costo en la Cruz Roja de Mérida

Cruz Roja llama a yucatecos a apoyar con donativos