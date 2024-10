Llaman a más de 100 mil yucatecos a actualizar su INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Yucatán invita a 107 mil personas cuya credencial para votar con fotografía vence el 31 de diciembre de 2024, para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana a realizar su trámite de renovación y así evitar inconvenientes al inicio del año 2025.

El vocal del Registro Federal de Electores (RFE) en el estado, Eliézer Serrano Rodríguez destacó que aproximadamente el seis por ciento de la lista nominal del estado -conformada por 1 millón 760 mil 878 registros de electores, al cierre de septiembre pasado- requieren renovar su credencial para votar.

Es importante que las y los ciudadanos cuya credencial tenga año de vigencia “2024” realicen el trámite a la brevedad posible para evitar aglomeraciones de último momento, además de que con ello podrán seguir utilizando su credencial como medio de identificación oficial y para ejercer su derecho al voto.

La credencial para votar no sólo es esencial para participar en los procesos electorales, sino que también es ampliamente utilizada en diversas gestiones y trámites personales. Quienes no renueven su credencial antes del 1 de enero de 2025 podrían enfrentar dificultades, ya que su identificación perderá validez.

“Realizar el trámite es muy sencillo, ya que sólo se necesita acudir a un módulo del INE y llevar en original tres documentos: Acta de nacimiento, que no necesariamente tiene que ser reciente. Sólo se pide que los datos sean legibles y que no tenga ningún tipo de alteración, tachadura, etc.

También, una Identificación oficial con fotografía, que puede ser la misma credencial que se tiene actualmente y un comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses de antigüedad.

Los módulos de atención del INE están distribuidos en todo el estado de Yucatán. Para conocer el módulo más cercano y los horarios de atención invitamos a visitar la página web ubicatumodulo.ine.mx o llamar al número gratuito 800 433 2000.

Es pertinente recordar a la ciudadanía que la credencial para votar es más que un medio de identificación, ya que es el documento que da derecho y voz para participar en los procesos democráticos.