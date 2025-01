El alcalde de Progreso, Erik Rihani González, anunció que la playa “Los cerditos” será renovada para convertirla en temática, porque turísticamente es un punto que ha crecido mucho.

“Y nos permitimos iniciar un plan de reactivación de esta playa, estamos trabajando con las instancias estatales y federales para poder hacer un proyecto turístico y atractivo, para nuestros locales como nuestros visitantes nacionales y extranjeros”, dijo el presidente municipal.

Aseguró que actualmente Los cerditos está bajo resguardo de la Unidad de Vida Silvestre en Timicuy. Las especificaciones del proyecto no fueron dadas a conocer con mucho detalle; sin embargo, se informó que sería una playa temática; si bien ya no se permitirá la presencia de estos animalitos, sí contara la historia de los mismos, sobre cómo llegaron y cómo se convirtieron en un ícono para la población de este puerto; “es una playa temática como las hay en muchos lados, yo creo que hay que reconocer lo que es bueno, y una playa temática atractiva para todos los visitantes es algo que hay que mantener y que necesariamente está enriquecida de una u otra forma que no necesita la presencia de los cerditos, aunque podemos contar la historia de ellos, ¿qué paso?, ¿cómo estuvo? Y que venga la gente y que venga a desfrutar de nuestras playas y de lo bonito que es Progreso”, añadió Rihani González.

Entrevistado en el marco del arranque de los trabajos de dragado del puerto de altura, afirmó que las obras de infraestructura ayudarán a posicionar a Progreso.

Dijo que el trabajo entre los gobiernos estatal y federal será el pilar para este desarrollo en el puerto.

“Creo que la coordinación y el trabajo en equipo es algo indispensable para crecer, y aplaudo ese gesto que tiene la presidenta (Claudia Sheinbaum)”.

Lo anterior, en referencia a las reuniones que el gobierno federal está convocando con todos los gobiernos municipales, con la idea de dialogar para la creación de nuevos proyectos que busquen el desarrollo.

Por Christian Espadas