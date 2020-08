MÉRIDA.- Una reparadora de crédito es un modelo de negocios no regulado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que puede ser una alternativa para los deudores que no saben cómo solucionar sus problemas crediticios.

Su trabajo consiste en encontrar acuerdos entre el deudor y la entidad financiera con la que se tiene el compromiso crediticio, informó la asesora en finanzas Marisol Cen Caamal.

Precisó que es una empresa que ofrece sus servicios para negociar el pago de una deuda cuando una persona ha sobrepasado su capacidad de pago, brinda asesoría, que tiene un costo, no es gratuita, para enfrentar esta deuda.

“Las redes sociales están llenas de anuncios en los que te ofrecen liquidar tus deudas y ahorrarte hasta un 70 por ciento del crédito que tienes que pagar, es muy atractivo pero es importante saber qué hacen esas empresas, cómo funcionan, los beneficios, pero sobre todo que no te quitarán tu deuda como por arte de magia, ni estas empresas, ni nadie”, indicó.

Sobre las reparadoras de deuda, la Condusef es muy clara: no existe ninguna figura legal en la que estén amparadas, por lo cual no pueden ser reguladas ni supervisadas por el organismo gubernamental.

“Cómo funcionan, lo que hacen es que ya no vas a pagar tu deuda, vas ahorrar cierta cantidad que se irá a una cuenta de ahorros que ellos te van a abrir, ese dinero se irá acumulando, los bancos continuarán con las llamadas, por lo que les darás el número de la reparadora, ellos recibirán las molestas llamadas y sabrán cómo actuar, hasta que la institución financiera te ofrezca una quita, una rebaja en la cantidad del adeudo la reparadora llegará a un acuerdo con ellos”, expuso.

La especialista explicó que lo que la reparadora te está ofreciendo es un modelo de negocios que no tiene una regulación por parte de la Condusef.

Es decir, estás contratando los servicios de una empresas de asesoría que te ofrecerá una estrategia para hacerle frente a la deuda que tienes. “No se requieren los servicios de una reparadora para salir de deudas, no es una solución mágica, prácticamente la reparadora su misión es orientarte, al no poder pagar lo que vamos a hacer es ahorrar para que cuando te ofrezcan una quita ya tengamos con qué pagar, se puede hacer sin el apoyo de la esta empresa, solo que tú tendrías que hacer todos los trámites pero no es algo muy complicado”, comentó.

CONSEJOS

Se recomienda comparar entre reparadoras y rechazar a la que pida pagos por adelantado, porque seguramente se trata de un fraude. Condusef advierte que, al no estar reguladas, en caso de incumplimiento o fraude, las personas no tienen manera de presentar una reclamación.