A través de redes sociales ha trascendido un acto muy humanitario realizado en Mérida y cuyo protagonista es una persona trabajadora que en realidad nunca tuvo la intención de hacerse viral. Ni siquiera dio a conocer su noble acto.

Se trata de Jonathan Maldonado, un repartidor de un muy conocido restaurante de hamburguesas, quien trabaja en la sucursal de Plaza Altabrisa, en la capital yucateca.

Resulta que este joven pagó de su bolsillo unas hamburguesas para unos niños con carencias que se encontraban afuera de la sucursal. El joven les regaló una bolsa de comida, así como unos helados para que los niños pudieran disfrutar.

Fue un cliente del restaurante, quien se fijó del momento y lo compartió en redes sociales:

“Les quiero compartir algo que me dejo con la boca abierta, estaba comiendo en uno de mis lugares favoritos Burger King y me tocó ver a un empleado salir y darle una bolsa con comida y dos helados a dos niños humildes, cabe decir que es pagado por el empleado.

No me quede con las ganas y pedí que me dijeran quien era el empleado ya que pensé que era el gerente y para mi sorpresa es un repartidor, no me pude quedar con las ganas y lo felicité. Es tan bonito ver actos así…”, publicó en redes.

Repartidor reconocido por su empatía

Este acto que demuestra el gran corazón que algunos y que nos da esperanzas en un mundo mejor.

Además la misma cadena de comida, al ver las repercusiones de la buena acción de Jonathan, se sumó a las felicitaciones y externó: "estamos muy orgullos de que formes parte de nuestro equipo". Nosotros también le enviamos una felicitación y desearle al joven que siga con su honroso actuar.

