Reportan maltrato animal en Tizimín

Los terribles casos de maltrato animal en Yucatán continúan, ya que este miércoles un predio fue asegurado en Tizimín, posterior a que dos lomitos fueron encontrados sin vida y en avanzado estado de descomposición.

Los hechos se presentaron este día en un predio de la calle 49-E de la colonia "La Huayita", ya que ahí los vecinos reportaron olores tremendamente fétidos que se sentían desde hace días.

Según lo comentado, los dueños de la casa muy pocas veces están en el domicilio, por lo que aparentemente los animalitos se quedaban solos.

Los vecinos aseguraron que ya llevaban días sintiendo ese olor fétido, pero nadie había hecho nada hasta que llegaron los uniformados.

Sin embargo, como no había nadie en el domicilio no pudieron ingresar al mismo y solamente se limitaron a asegurar el predio para que no se puedan eliminar las evidencias, esto mientras se presentaban los peritos con el trámite correspondiente.

Asimismo, el caso ya está en manos de la Unidad Especializada en Delitos de Maltrato Animal Doméstico de la Fiscalía de Yucatán.